DESLIZAMENTO Cano estourado causa deslizamento de barreira na Zona Norte do Recife Apesar do estrago causado no imóvel, não houve feridos

Um deslizamento de barreira atingiu uma casa no Brejo da Guabiraba, Zona Norte do Recife, na manhã desta segunda-feira (15). O deslizamento, que aconteceu por volta das 6h, foi causado por um cano estourado. Apesar do estrago causado no imóvel, não houve feridos.

A Compesa, responsável pelo abastecimento de água e coleta de esgoto em Pernambuco, afirmou que investiga o que provocou o rompimento da tubulação no entorno das ruas Casca e Martinho Campos.

Por meio de nota, a empresa afirmou que “não foi localizada qualquer solicitação para serviço de vazamento para essa área”.

“O último serviço realizado nesta área, solicitado pelos moradores, foi em agosto de 2022 e não foi no mesmo ponto onde ocorreu a movimentação de terra hoje”, diz a nota.

A empresa diz, ainda, que uma equipe técnica foi enviada à rua Martinho Campos, na Guabiraba, para a realização dos reparos hidráulicos. No entanto, até o início da tarde desta segunda (15), os técnicos aguardavam autorização da Defesa Civil para liberar a ação.

De acordo com a Defesa Civil do Recife, agentes realizaram uma vistoria no local. O órgão afirmou que prestará “apoio na mudança das famílias afetadas”.



