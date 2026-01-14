A- A+

Tragédia Cantão suíço pagará mais de US$ 12 mil a vítimas de incêndio em bar no Ano Novo As autoridades de Valais entrarão em contato com as 156 pessoas, oriundas de 19 países, incluindo Suíça, França e Itália

As vítimas do trágico incêndio em um bar na Suíça na noite de Ano Novo, que deixou 40 mortos e 116 feridos, receberão uma ajuda urgente, anunciaram as autoridades locais nesta quarta-feira (14).

O Conselho de Estado do cantão suíço do Valais decidiu conceder uma ajuda financeira urgente às vítimas da tragédia ocorrida no bar Le Constellation, na estação de esqui de Crans-Montana.

"Uma ajuda de urgência de 10 mil francos suíços (US$ 12.510 dólares e R$67.251 reais) será disponibilizada para cada vítima hospitalizada ou falecida", anunciaram em comunicado as autoridades deste cantão do sudoeste do país.

As 156 pessoas, oriundas de 19 países, incluindo Suíça, França e Itália, serão contatadas pelas autoridades de Valais.

"A pedido de várias pessoas ou organizações que desejavam enviar doações", o governo de Valais abriu uma conta destinada a receber os "depósitos", que será administrada por uma fundação independente.

As modalidades de redistribuição das doações serão definidas posteriormente.

O Conselho Federal (governo) suíço declarou nesta quarta-feira estar "disposto a pedir, se necessário, ao Parlamento o compromisso de meios financeiros para apoiar as vítimas e seus familiares", caso os dispositivos previstos pela Lei de Ajuda às Vítimas (LAVI) não sejam suficientes para responder de imediato às suas necessidades.

O coproprietário do bar suíço, Jacques Moretti, foi colocado na última segunda-feira (12) em prisão preventiva por três meses. Sua esposa, Jessica, foi libertada, mas com restrições. O casal é alvo de uma investigação criminal e enfrenta acusações de homicídio por negligência, lesões por negligência e incêndio provocado por negligência.

O fogo começou na madrugada de Ano Novo, quando o bar estava lotado. A tragédia foi causada por faíscas de velas pirotécnicas, colocadas sobre garrafas de champanhe, que entraram em contato com a espuma acústica no teto do subsolo do estabelecimento, segundo os primeiros elementos da investigação.

