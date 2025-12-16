Ter, 16 de Dezembro

Natal

Cantata de Natal do Imip encanta público com celebração da inclusão e da magia natalina

Público assistiu a nona edição do espetáculo que ocorreu na segunda-feira (15) em frente a fachada do Hospital Pedro II, no Centro do Recife

Cantata de Natal do Imip encantou o público  - Foto: Ivan Melo/Imip

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) realizou a XI Cantata de Natal na noite dessa segunda-feira (15), com um espetáculo gratuito e ao ar livre que transformou a histórica fachada neoclássica do Hospital Pedro II, no Centro do Recife, em um palco de arte, fé e esperança.

Com o tema “O Natal das Crianças”, a edição deste ano convidou o público a redescobrir a magia natalina por meio do olhar puro e encantado da infância e colocou a inclusão como principal novidade do evento.

A abertura foi realizada em braille por uma artista com deficiência visual, além de ter contado com tradução simultânea em Libras, audiodescrição e monitores especializados para garantir a acessibilidade plena ao público presente.

O espetáculo teve um coral sinfônico, dança e projeções, com iluminação cênica e sonorização especial.

Além disso, a Cantata de Natal foi transmitida em tempo real, por meio de televisões em Led, para treze Unidades de Terapia Intensiva (adultas e pediátricas), setores de Cuidados Paliativos e Mãe Canguru, permitindo que os pacientes internados também participassem da celebração.

A Brinquedoteca se transformou em sala azul, especialmente adaptada para crianças neurodivergentes em tratamento, com sonorização e ambiente adequados.

  • Papai Noel participou da XI Cantata de Natal do Imip. Foto: Ivan Melo/Imip
  • Com o tema
  • Foto: Ivan Melo/Imip
  • Crianças neurodivergentes acompanharam a cantata do Imip em uma sala montada especialmente pra elas. Foto: Leo Lima
  • Público acompanhou espetáculo de natal promovido nessa segunda-feira (15). Foto: Ivan Melo/Imip
“Foi um prazer muito grande oferecer essa cantata aos pacientes, voluntários, colaboradores e nossos vizinhos dos Coelhos. É um momento de integração do IMIP com toda a sociedade que participa conosco o ano inteiro. Esse ano nosso espetáculo foi ainda mais especial, com um olhar direcionado para a inclusão de todos”, festejou a presidente do IMIP, Silvia Rissin. 

Mais de 70 profissionais da cadeia cultural pernambucana participam da produção, sob direção artística de Roberto Costa, direção musical de Gera Vieira (Estúdio Carranca), projeções de Gabriel Furtado (Coletivo VJs Retinantz), iluminação de Jathyles Miranda e regência da maestrina Hadassa Rossiter.

