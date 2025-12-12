A- A+

Cantata Cantata de Natal IMIP realiza edição inclusiva na fachada do Hospital Pedro II Espetáculo deste ano reforça acessibilidade e leva apresentação também para pacientes internados

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) promove, nesta segunda-feira (15), às 18h, a XI Cantata de Natal. O evento gratuito será realizado ao ar livre, na fachada do Hospital Pedro II, no Recife, e terá como eixo central a inclusão, com recursos de acessibilidade e transmissão interna para setores de atendimento.

Acessibilidade como eixo do espetáculo

A edição deste ano contará com abertura em braille feita por uma artista com deficiência visual, tradução simultânea em Libras, audiodescrição e apoio de monitores especializados. A estrutura foi planejada para garantir que pessoas com diferentes necessidades possam acompanhar o espetáculo.

Além da apresentação presencial, a Cantata será exibida ao vivo, por meio de TV em LED, para 13 Unidades de Terapia Intensiva, adultas e pediátricas, além dos setores de Cuidados Paliativos e Mãe Canguru. A Brinquedoteca será adaptada como sala azul, ambiente voltado para crianças neurodivergentes em tratamento, com sonorização e iluminação adequadas.

Narrativa e referências culturais

A história tem início quando um grupo de crianças encontra um baú de lembranças da avó. A partir desse ponto, objetos do passado dão origem a cenas de teatro, dança e música. A narrativa destaca símbolos natalinos e manifestações culturais de Pernambuco, como reisado, cavalo-marinho, pastoril e ciranda.

Estrutura artística e produção

O espetáculo reúne coral sinfônico, dança e projeções em vídeo mapping, com iluminação cênica e sonorização planejada para criar uma experiência sensorial. A produção envolve mais de 70 profissionais da cadeia cultural do estado. A direção artística é de Roberto Costa, a direção musical de Gera Vieira (Estúdio Carranca), as projeções de Gabriel Furtado (Coletivo VJs Retinantz), a iluminação de Jathyles Miranda e a regência da maestrina Hadassa Rossiter.

Tradição e compromisso social

Há mais de dez anos, a Cantata integra o calendário do IMIP e busca aproximar pacientes, familiares, profissionais de saúde e moradores do entorno por meio da arte. A iniciativa reforça o compromisso da instituição em oferecer atividades culturais gratuitas e acessíveis.

Serviço

XI Cantata de Natal do IMIP - “O Natal das Crianças”

Local: Fachada do Hospital Pedro II - IMIP, Recife (PE)

Data: 15 de dezembro de 2025

Horário: 18h

Entrada: Gratuita e aberta ao público

Com informações da assessoria

