Natal Cantata Natalina do TJPE leva música e união ao Palácio da Justiça em celebração nesta segunda (15) Evento contará com a participação da Orquestra Criança Cidadã, do Coral do TJPE e da cantora Nena Queiroga, a partir das 18h

Com espírito de união e esperança no período de final de ano, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) promove a Cantata Natalina da instituição na próxima segunda-feira (15), às 18h, na alameda central da Praça da República, em frente ao Palácio da Justiça, no bairro de Santo Antônio, no Centro do Recife.

Antes, a partir das 16h, o local terá uma vila com ambientação e personagens natalinos especialmente para as crianças, com barracas de comidas e decorações, além da apresentação cultural de uma banda itinerante.

A celebração será aberta oficialmente às 18h, com as boas-vindas e mensagem natalina do presidente do TJPE, o desembargador Ricardo Paes Barreto.

Na sequência, serão iniciadas as apresentações musicais da Orquestra Criança Cidadã, do Coral do TJPE e da cantora Nena Queiroga.

Nesta edição, tanto o cenário como as apresentações artísticas terão um enfoque mais regional e interativo com os presentes, além de esquema de segurança durante todo o evento.

“A Cantata Natalina se tornou um marco em nosso calendário e, a cada ano, nossa instituição se transforma em um palco de luz e melodia para presentear o público com um espetáculo que emociona, unindo magistrados, servidores e a população em torno da magia do Natal”, destaca o secretário de Gestão de Pessoas do TJPE, Wagner Lucena.

Natal Solidário TJPE 2025

Na Cantata Natalina, uma caixa estará próxima ao palco para arrecadar as doações de presentes e brinquedos novos para mais de 200 crianças e jovens atendidos pela Organização de Auxílio Fraterno (OAF), no bairro dos Coelhos, também na área central da cidade.

Podem ser doadas bolas, bonecas, carrinhos, roupas e calçados para crianças de 7 a 11 anos; e bolsas, produtos de maquiagem, perfumes, camisas, mochilas e sapatos para adolescentes de 12 a 15 anos. Saiba mais informações sobre a OAF no site www.oafdorecife.org.br.

Até o dia 15 de dezembro, as doações do Natal Solidário também poderão ser entregues nas Administrações dos fóruns do Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, Palácio da Justiça, Paula Baptista, Central dos Juizados do Recife e Centro Integrado da Criança e do Adolescente (CICA).

Em outras comarcas e localidades, precisam ser combinadas com a equipe da Gerência de Promoção de Bem-Estar, da Secretaria de Gestão de Pessoas, através do e-mail [email protected] ou dos telefones (81) 3182-0033 e 3182-0541.

