Cantata Natalina do TJPE encanta com espetáculo que homenageia raízes pernambucanas

Campanha solidária também arrecadou presentes para crianças da Organização de Auxílio Fraterno (OAF)

Cantata Natalina do TJPE foi realizada na Praça da RepúblicaCantata Natalina do TJPE foi realizada na Praça da República - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) realizou a 6ª edição da Cantata Natalina, nesta segunda-feira (15), na alameda central da Praça da República, em frente ao Palácio da Justiça, no bairro de Santo Antônio. 

O evento teve enfoque regional tanto na decoração quanto nas apresentações artísticas da Orquestra Criança Cidadã, do Coral do TJPE, do tenor Igor Alves e da cantora Nena Queiroga.

O local foi ornamentado com uma vila natalina, incluindo a venda de comidas e decorações, além da apresentação cultural de uma banda itinerante. 

A celebração contou com as boas-vindas e a mensagem de Natal do presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto, que trouxe uma edição em referência às raízes locais e fez o público refletir sobre o nascimento de Jesus. 

“A cantata deste ano foi mais pernambucanizada, para que todos os servidores, juízes e todo o povo possa se emocionar e refletir aquilo que a gente fez ao longo do ano, para procurar melhorar e fazer um 2026 ainda melhor para todos. Estamos felizes em poder entregar mais esse momento aos pernambucanos”, disse o desembargador. 

Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Ricardo Paes Barreto Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Ricardo Paes Barreto - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco 

O artista Helaylton José, que protagonizou a apresentação "Jesus Sertanejo", falou sobre o que foi representado no palco. 

O artista Helaylton José e o Coral dos Servidores do TJPE retrataram a história de Jesus Cristo O artista Helaylton José e o Coral dos Servidores do TJPE retrataram a história de Jesus Cristo - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco 

“A gente cantou aqui alguns repentes, que trazem um pouco da cultura nordestina e contam um pouco da história de Jesus para esse contexto”, iniciou.

“Esse espetáculo já é relativamente antigo. Foi escrito e roteirizado pela Igreja Batista, e desde 2017 que o TJPE vem trazendo essa apresentação”, completou o repentista.  

Natal Solidário TJPE 2025
Durante a cantata, uma caixa localizada próxima ao palco recebeu doações de presentes novos para crianças e jovens de 7 a 15 anos atendidos pela Organização de Auxílio Fraterno (OAF), no bairro dos Coelhos. 

O secretário de Gestão de Pessoas do TJPE, Wagner Lucena, refletiu sobre a importância das doações, que movimentam o espírito de solidariedade e esperança, além de oportunizar crianças carentes a terem acesso a bolas, bonecas, carrinhos, roupas, calçados, maquiagem, perfumes e mochilas.

Secretário de Gestão de Pessoas do TJPE, Wagner Lucena Secretário de Gestão de Pessoas do TJPE, Wagner Lucena - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco 

“A gente aproveita esse momento de sentimento natalino, da cantata, de humanização dessa relação do Tribunal de Justiça com a população pernambucana para fazer mais uma ação social, mobilizar o corpo de magistrados, magistradas, servidores e servidores para carregar presentes para essas crianças que, como tantas outras, não têm oportunidades, não têm um presente para receber no Natal nesse momento que tantas outras recebem brindes. E a gente tem conseguido, a cada ano, aumentar esse empenho e dedicação dos servidores e servidores magistrados e magistradas para cada vez mais levar a essas crianças um acalento nesse momento natalino”, destacou. 
 

