Natal Cantata Natalina do TJPE encanta com espetáculo que homenageia raízes pernambucanas Campanha solidária também arrecadou presentes para crianças da Organização de Auxílio Fraterno (OAF)

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) realizou a 6ª edição da Cantata Natalina, nesta segunda-feira (15), na alameda central da Praça da República, em frente ao Palácio da Justiça, no bairro de Santo Antônio.

O evento teve enfoque regional tanto na decoração quanto nas apresentações artísticas da Orquestra Criança Cidadã, do Coral do TJPE, do tenor Igor Alves e da cantora Nena Queiroga.

O local foi ornamentado com uma vila natalina, incluindo a venda de comidas e decorações, além da apresentação cultural de uma banda itinerante.

A celebração contou com as boas-vindas e a mensagem de Natal do presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto, que trouxe uma edição em referência às raízes locais e fez o público refletir sobre o nascimento de Jesus.

“A cantata deste ano foi mais pernambucanizada, para que todos os servidores, juízes e todo o povo possa se emocionar e refletir aquilo que a gente fez ao longo do ano, para procurar melhorar e fazer um 2026 ainda melhor para todos. Estamos felizes em poder entregar mais esse momento aos pernambucanos”, disse o desembargador.

Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Ricardo Paes Barreto - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

O artista Helaylton José, que protagonizou a apresentação "Jesus Sertanejo", falou sobre o que foi representado no palco.

O artista Helaylton José e o Coral dos Servidores do TJPE retrataram a história de Jesus Cristo - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

“A gente cantou aqui alguns repentes, que trazem um pouco da cultura nordestina e contam um pouco da história de Jesus para esse contexto”, iniciou.

“Esse espetáculo já é relativamente antigo. Foi escrito e roteirizado pela Igreja Batista, e desde 2017 que o TJPE vem trazendo essa apresentação”, completou o repentista.

Natal Solidário TJPE 2025

Durante a cantata, uma caixa localizada próxima ao palco recebeu doações de presentes novos para crianças e jovens de 7 a 15 anos atendidos pela Organização de Auxílio Fraterno (OAF), no bairro dos Coelhos.

O secretário de Gestão de Pessoas do TJPE, Wagner Lucena, refletiu sobre a importância das doações, que movimentam o espírito de solidariedade e esperança, além de oportunizar crianças carentes a terem acesso a bolas, bonecas, carrinhos, roupas, calçados, maquiagem, perfumes e mochilas.

Secretário de Gestão de Pessoas do TJPE, Wagner Lucena - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

“A gente aproveita esse momento de sentimento natalino, da cantata, de humanização dessa relação do Tribunal de Justiça com a população pernambucana para fazer mais uma ação social, mobilizar o corpo de magistrados, magistradas, servidores e servidores para carregar presentes para essas crianças que, como tantas outras, não têm oportunidades, não têm um presente para receber no Natal nesse momento que tantas outras recebem brindes. E a gente tem conseguido, a cada ano, aumentar esse empenho e dedicação dos servidores e servidores magistrados e magistradas para cada vez mais levar a essas crianças um acalento nesse momento natalino”, destacou.



