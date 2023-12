A- A+

Cancelado Cantata Natalina no Sítio Histórico de Olinda é cancelada por causa das chuvas A suspensão do evento aconteceu após o novo alerta meteorológico da Agência de Pernambucana de Águas e Climas (Apac)

A Cantata de Natal que iria acontecer nesta quinta (21), a partir das 18h, no Sítio Histórico de Olinda, no Palácio dos Governadores, foi cancelada após o novo alerta meteorológico da Agência de Pernambucana de Águas e Climas (Apac), que prevê intensidade de chuvas em Olinda e Região Metropolitana.

A Prefeitura de Olinda não informou uma nova data para o evento, que iria contar com a apresentação da cantora Adriele Silva, dos estudantes do 2° Ano da Escola Municipal em Tempo Integral Dom João Crisóstomo e com a chegada do Papai Noel.

