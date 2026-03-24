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Violência de gênero Cantor Arthurzinho Batedeira agride ex-esposa quatro dias após pedir para reatar relacionamento Taylane Carla, de 29 anos, publicou um vídeo que registra o momento em que é agredida

Quatro dias após pedir para reatar o relacionamento com a influencer Taylane Carla, de 29 anos, o cantor Arthuzinho Batedeira agrediu a ex-esposa.

A violência, filmada e compartilhada pela vítima, aconteceu no sábado (21), em um ambiente doméstico, enquanto o casal limpava a casa.

Em entrevista à TV Guararapes, a influenciadora relatou que, mesmo separada, não tratava Arthurzinho como inimigo. No dia do ocorrido, o ex pediu para dormir na casa dela por estar cansado. Ela autorizou e, quando pediu para que ele fosse embora, o tom do cantor subiu.



Segundo Taylane, ele jogou uma marmita, que ela tinha saído para comprar, na parede e quebrou um espelho da casa.

O vídeo da agressão mostra o momento em que o cantor está varrendo a sujeira da marmita do chão. Ao tentar pegar a vassoura da mão de Arthurzinho, Taylane é empurrada com violência e cai por cima de um ventilador e alguns móveis.

Logo após a agressão, Taylane foi à Delegacia da Mulher de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, onde denunciou o caso. A influencer também compartilhou o perfil de uma advogada, Taisa Oliveira, que estaria lhe acompanhando.

"Ela não está sozinha. Eu estarei do lado dela em cada passo desse caminho, como advogada, como amiga e como voz que não se cala", diz o post da advogada.

O cantor procurou o advogado Rafael Nunes para lhe representar e, em um post conjunto, escreveu: "Peço perdão a todas as mulheres do mundo, estou errado e pagarei pelo meu erro na justiça".

"Nenhuma mulher merece isso. Eu errei, dou a cara a tapa. Vou cumprir com a justiça, que a justiça seja feita. Vou cumprir o mandado de protetiva também. Eu vou respeitar a justiça, respeitar ela", afirmou o cantor.

Em outro trecho, Arthurzinho diz estar arrependido. "Vou recomeçar. Tô muito arrependido de tudo que fiz, que ela nunca mereceu isso".

O advogado do cantor estabelece que a etapa imediata e fundamental para lidar com o caso é o reconhecimento do erro.

"Eu consigo te ajudar, sim, mas da forma correta, tá? E a forma correta é reconhecer o erro que cometeu", informou Rafael.

Ainda no vídeo em que assume o ato de violência contra a ex, a mãe do cantor relata qual foi a vivência do filho. "Ele não foi criado num ambiente de violência. Foi um menino muito bem criado. Toda a minha vizinhança sabe da minha história. Criei ele sozinha, mas não foi criado no ambiente de violência. Eu peço perdão a todas as mulheres por ele, pelo que ele fez, tá errado, ele vai pagar", disse a mãe do cantor.

Pedido para reatar

Quatro dias antes da agressão, o cantor fez um "grande gesto", pedindo para voltar com Taylane. Com algumas pessoas gravando ao redor, um cenário decorado com balões e muitas flores, a frase "volta comigo" encenava o desejo de reatar com Taylane.

Na ocasião, a influencer negou.

Ao ser rejeitado, Arthurzinho, que foi casado por três anos com a influencer, joga as flores no chão e destrói, de forma agressiva, todo o cenário de beleza e romance voltado para a tentativa de reatar o relacionamento.



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