Sáb, 24 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado24/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
rio de janeiro

Cantor de pagode morre após ser baleado em assalto no Cachambi

Leandro Pereira Afonso de Souza, conhecido como Leozinho, foi atingido por disparos na noite desta sexta-feira, na Rua Basílio de Brito; ele chegou a ser socorrido por populares, mas não resistiu

Reportar Erro
Cantor de pagode Leozinho morreu após ser baleado em assalto no Cachambi Cantor de pagode Leozinho morreu após ser baleado em assalto no Cachambi  - Foto: Reprodução

O cantor de pagode Leandro Pereira Afonso de Souza, de 38 anos, conhecido como Leozinho, foi baleado e morto durante um assalto na noite de sexta-feira, no bairro do Cachambi, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima chegou a ser socorrida por populares e encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu.

Em nota, a Polícia Militar disse que o comando do 3º BPM (Méier) foi acionado para atender a uma ocorrência de roubo na Rua Basílio de Brito. Mas, quando os policiais chegaram, o artista já havia sido levado para a unidade de saúde.

A pedido do Globo, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou junto à direção do Hospital Municipal Salgado Filho que o pagodeiro não resistiu aos ferimentos.

 

Leia também

• Morre, aos 57 anos, o empresário Constantino Júnior, um dos fundadores da Gol

• Australiano de 12 anos morre após ser mordido por tubarão

• Morre Weslley Carvalhaes, filho da cantora evangélica Shirley Carvalhaes

O caso foi registado na 23ª DP (Méier) e encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) que dará continuidade as investigações, informou a Polícia Civil.

Segundo os policiais, diligências estão em andamento para identificar os criminosos e esclarecer as circunstâncias dos fatos.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentam a morte do cantor. "Querido demais, meu amigo. O Rio de Janeiro está de luto", disse uma das internautas, numa publicação sobre o ocorrido.

Ainda não há informações sobre o local do velório e enterro do músico.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter