rio de janeiro Cantor de pagode morre após ser baleado em assalto no Cachambi Leandro Pereira Afonso de Souza, conhecido como Leozinho, foi atingido por disparos na noite desta sexta-feira, na Rua Basílio de Brito; ele chegou a ser socorrido por populares, mas não resistiu

O cantor de pagode Leandro Pereira Afonso de Souza, de 38 anos, conhecido como Leozinho, foi baleado e morto durante um assalto na noite de sexta-feira, no bairro do Cachambi, na Zona Norte do Rio de Janeiro.



De acordo com a Polícia Militar, a vítima chegou a ser socorrida por populares e encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu.

Em nota, a Polícia Militar disse que o comando do 3º BPM (Méier) foi acionado para atender a uma ocorrência de roubo na Rua Basílio de Brito. Mas, quando os policiais chegaram, o artista já havia sido levado para a unidade de saúde.

A pedido do Globo, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou junto à direção do Hospital Municipal Salgado Filho que o pagodeiro não resistiu aos ferimentos.





O caso foi registado na 23ª DP (Méier) e encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) que dará continuidade as investigações, informou a Polícia Civil.

Segundo os policiais, diligências estão em andamento para identificar os criminosos e esclarecer as circunstâncias dos fatos.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentam a morte do cantor. "Querido demais, meu amigo. O Rio de Janeiro está de luto", disse uma das internautas, numa publicação sobre o ocorrido.

Ainda não há informações sobre o local do velório e enterro do músico.

