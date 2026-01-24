Cantor de pagode morre após ser baleado em assalto no Cachambi
Leandro Pereira Afonso de Souza, conhecido como Leozinho, foi atingido por disparos na noite desta sexta-feira, na Rua Basílio de Brito; ele chegou a ser socorrido por populares, mas não resistiu
O cantor de pagode Leandro Pereira Afonso de Souza, de 38 anos, conhecido como Leozinho, foi baleado e morto durante um assalto na noite de sexta-feira, no bairro do Cachambi, na Zona Norte do Rio de Janeiro.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima chegou a ser socorrida por populares e encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu.
Em nota, a Polícia Militar disse que o comando do 3º BPM (Méier) foi acionado para atender a uma ocorrência de roubo na Rua Basílio de Brito. Mas, quando os policiais chegaram, o artista já havia sido levado para a unidade de saúde.
A pedido do Globo, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou junto à direção do Hospital Municipal Salgado Filho que o pagodeiro não resistiu aos ferimentos.
Leia também
• Morre, aos 57 anos, o empresário Constantino Júnior, um dos fundadores da Gol
• Australiano de 12 anos morre após ser mordido por tubarão
• Morre Weslley Carvalhaes, filho da cantora evangélica Shirley Carvalhaes
O caso foi registado na 23ª DP (Méier) e encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) que dará continuidade as investigações, informou a Polícia Civil.
Segundo os policiais, diligências estão em andamento para identificar os criminosos e esclarecer as circunstâncias dos fatos.
Nas redes sociais, amigos e familiares lamentam a morte do cantor. "Querido demais, meu amigo. O Rio de Janeiro está de luto", disse uma das internautas, numa publicação sobre o ocorrido.
Ainda não há informações sobre o local do velório e enterro do músico.