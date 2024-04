Cantor gospel morre após ser atropelado enquanto caminhava na PE-96, em Água Preta

A- A+

Silvano Santana, cantor gospel, morreu na tarde do último domingo (31) após ser atropelado enquanto caminhava no acostamento da PE-96 em Água Preta, na Mata Sul de Pernambuco. Ele andava com um amigo quando os dois foram atingidos por um veículo em alta velocidade.

Segundo informações divulgadas nas redes sociais, o carro atropelou as vítimas enquanto tentava fazer uma ultrapassagem em local proibido. Silvano chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar local, mas não resistiu aos ferimentos. O amigo, que não teve nome informado, também foi internado e, até o momento, não há informações sobre o seu estado de saúde.

O motorista do carro não prestou socorro e fugiu após o acidente. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, Silvano foi encontrado em via pública depois do atropelamento. Ainda de acordo com a corporação, "as investigações seguem até o esclarecimento do caso".

