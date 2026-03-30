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Caruaru Cantor Sandro Becker é preso por dívida de R$ 200 mil de pensão alimentícia; amigos fazem vaquinha Forrozeiro, de 71 anos, participaria de um evento em Caruaru quando foi preso na última sexta-feira (27), em um hotel da cidade

O cantor Sandro Becker, nome artístico de Emanuel do Vale Trindade, foi preso em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, por dívida de pensão alimentícia no valor de R$ 200 mil.



Amigos fazem uma vaquinha virtual para arrecadar valores e ajudar o artista alagoano que fez sucesso com as músicas "A Velha Debaixo da Cama", "Gatinho Angorá", "O Gato Tico" e "Julieta".

O forrozeiro, de 71 anos, participaria de um evento em Caruaru quando foi preso na última sexta-feira (27), em um hotel da cidade.



Nas redes sociais do artista, foi publicada uma nota de esclarecimento. O texto informa que Sandro chegou a fazer acordo com a ex-esposa envolvendo um imóvel como pagamento.

"Foi entregue uma casa no Recife, onde reside a sua ex-esposa, avaliada em mais de R$ 1 milhão. Entretanto, a Justiça aplicou valor menor, desconsiderando o valor de mercado, e Sandro Becker, pelo cálculo da Justiça, ficou devendo R$ 200 mil", destaca a nota.

Ainda de acordo com a publicação, o cantor é cardiopata, hipertenso e está em uma penitenciária cujo endereço não foi informado. Uma vaquinha solidária foi criada por amigos com o objetivo de arrecadar o valor em débito, quitar a dívida e revogar a prisão.



Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que deu cumprimento ao mandado de prisão por meio da Delegacia de Caruaru. "Ele foi localizado em um estabelecimento hoteleiro no município de Caruaru e tinha mandado de prisão em aberto", destacou a corporação, informando que o cantor está à disposição da Justiça.

Procurado, o Tribunal de Justiça de Pernambuco destacou que processos de família tramitam em segredo de justiça para proteger a intimidade das partes envolvidas.

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