Rio de Janeiro Cantor Tonzão Chagas, ex-Fazenda, é preso por agredir esposa grávida Audiência de custódia realizada neste domingo (18) vai decidir se Ewerton Luiz da Silva Chagas ficará preso

O cantor Ewerton Luiz da Silva Chagas, conhecido como Tonzão Chagas, foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite do último sábado (17), na Rua André Rocha, na Taquara, Zona Oeste do Rio. O ex-integrante do grupo Os Hawaianos é acusado de agredir a esposa, Débora Barreto, que está grávida.

De acordo com informações da PM, a corporação foi acionada para uma ocorrência de violência doméstica, e ao chegar no local, Débora informou que havia sido agredida. Durante a abordagem, o artista apresentava sinais de embriaguez e estava “visivelmente alterado”, ele foi detido e encaminhado para 32ª DP (Taquara).

Em vídeo publicado em suas redes sociais, Débora relatou que precisou buscar atendimento hospitalar após sentir dores e passar mal devido ao ocorrido.

“Essa madrugada eu sofri uma coisa muito absurda, onde eu poderia ter sofrido um aborto então tentei ficar descansando. Mas eu senti muita dor e comecei a passar muito mal, então vim para o hospital. Fui medicada e vou ficar em observação, sei nem o que falar, eu não estava conseguindo nem falar", disse.

Em uma outra publicação no Instagram, que mostra um exame de ultrassom, ela desabafou sobre o ocorrido: “Hoje não está sendo um dia fácil, mas venho pedir orações. Passei por um episódio muito triste nessa madrugada, algo que nenhuma mulher, ainda mais grávida, deveria viver"

Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal e encaminhado à Justiça. Ele passará por audiência de custódia na tarde deste domingo (18).

A advogada de Débora, Catarina Souto, disse que o caso não se trata de um episódio isolado.

— Há registros anteriores de violência, devidamente documentados, que demonstram a reiteração das agressões ao longo do tempo. A defesa possui provas robustas, incluindo registros formais, elementos documentais e demais evidências que estão sendo encaminhadas às autoridades competentes.

Em nota ela ainda diz: “Trata-se de um cenário típico de violência doméstica continuada, agravado pelo fato de a vítima estar grávida, o que eleva os riscos à sua integridade física, emocional e à própria gestação.Todas as medidas legais cabíveis já estão sendo adotadas, com foco na proteção da vítima, na preservação das provas e na responsabilização do agressor, dentro do devido processo legal”, finaliza.

O GLOBO tenta contato com a defesa de Ewerton Luiz.

