RECIFE Cantora Amanda Wanessa recebe alta hospitalar e volta a ser cuidada por equipe de home care Marido da artista publicou foto dela em casa, nas redes sociais

"Em casa, na proteção da minha família e no aconchego do meu lar… Obrigado Deus!". Foi com essa legenda que o marido da cantora Amanda Wanessa, Dobson Santos, anunciou nas redes sociais a volta dela para casa, após receber alta médica, na última sexta-feira (5).

Amanda ficou internada num hospital localizado no Paissandu, centro do Recife, por 39 dias, após, segundo Dobson, ter apresentado quadro de convulsão, na casa deles, no bairro do Curado, Zona Oeste da capital. Segundo Dobson, Amanda “está bem. Ela realizou todos os exames e se encontra estável. Tem um serviço 24h de home care da empresa interne [que cuida dela]”.

Ela vive em coma vígil, situação que consiste no fato de a pessoa abrir os olhos e respirar sem aparelhos, contudo não tem consciência do que ocorre ao redor.

No Instagram, em publicação conjunta, Santos diz que "em meio à dor, à angústia e aos desafios que a vida impõe, há uma certeza que permanece: Deus cuida de nós".

"Mesmo quando tudo parece escuro e sem saída, Ele continua presente, guiando nossos passos, enxugando nossas lágrimas e renovando nossas forças. Deus não nos abandona no sofrimento. Pelo contrário, é justamente nesses momentos que Sua presença se torna mais real, mais próxima. Ele é refúgio seguro, abrigo em tempos difíceis, e fortaleza inabalável quando tudo ao redor parece desmoronar", alega.

Publicação foi feita nas contas de Instagram do casal | Foto: Reprodução

"Não importa o tamanho da luta ou a profundidade da ferida, Deus está ali... sustentando com amor, acalmando o coração aflito e trazendo paz que excede todo entendimento. Confie. Descanse. Ele está contigo. Sem Jesus nem tente", afirma ainda.

A cantora vive o quadro clínico há 4 anos, após ter sofrido um gravíssimo acidente de trânsito quando voltava de Rio Formoso, na Mata Sul de Pernambuco, para a capital. De acordo com informações do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o acidente envolveu o carro de Amanda e dois caminhões.

De acordo com informações da família, o quadro dela é irreversível, mas estável. Na época, ela passou 642 dias internada. Depois dos primeiros 14 dias, contraiu Covid-19. No Real Hospital Português, onde estava recentemente, ficou alocada na unidade de terapia intensiva (UTI).

Embate familiar

Foi na unidade hospitalar que o drama da cantora ganhou um novo episódio: discussão em público com cena de agressão ao pai da cantora, Odilon, com um chute dado por Dobson, que também manda Daniele Mendes, irmã de Amanda, cuidar da família dela. “Você nem da sua [família] cuida”, aponta ela e Dobson rebate: “Tu és uma idiota”. A filha do casal, Mel Mendes, de 11 anos, presenciou tudo.

À época, Daniele Mendes foi procurada pela Folha de Pernambuco. Ela disse que a relação entre Dobson e os parentes da cantora sempre foi boa, mas se tornou conflituosa após o acidente na Mata Norte.

“O acidente foi em 4 de janeiro de 2021. Quando Amanda ficou internada e teve Covid-19, eu fiquei com ela. Ficamos pouco mais de duas semanas na UTI de Covid e depois acompanhei no outro tipo de UTI. Meus pais e eu ficamos nos revezando para ficar com ela”, desabafa Daniele.

“O esposo dela ia lá, mas não chegou a passar um dia com ela. Sempre foi a gente mesmo. Duas tias minhas também já foram lá ficar duas vezes com ela. Quando foi [transferida] para uma outra clínica, meus pais passavam mais dias. Eles ficavam 20 e eu ficava uma semana”, afirmou.

Proibição

Amanda Wanessa recebeu alta médica em outubro de 2022. Naquela época, conforme assegura Daniele, Dobson teria dito que não precisava mais dos familiares dela e, caso quisessem visitá-la, poderiam, mas apenas uma pessoa por vez.

“Minha mãe estranhou o fato de não poder ir visitar a filha. Dobson disse que a casa era dele e quem mandava era ele. Meus pais ficaram em choque. Ninguém esperava aquilo dele. Ele alterou até a voz”, detalhou ela.

A situação teria começado a piorar ao longo do tempo. Daniele prossegue contando que os pais, que moram em Barreiros, na Mata Sul, quando iam visitar Amanda Wanessa precisavam levar colchonetes e não utilizavam qualquer item da casa dela, que fica no Curado, Zona Oeste do Recife. Uma recomendação médica teria sido ignorada por Dobson.

“Foi solicitada [pelo médico] uma cadeira e ele não respondeu. O médico disse a minha mãe: ‘Imagina, mãe, sua filha o tempo todo deitada nessa cama, só olhando para esse teto’. Minha mãe se organizou junto com meu pai e minha família. A gente comprou essa cadeira”, aponta.

O que disse Dobson Santos?

Marido de Amanda e produtor musical, Dobson Santos também foi procurado pela reportagem, à época. Ele alegou, em entrevista exclusiva, que quatro processos tramitam em segredo de justiça e acreditava estar sendo vítima de perseguição e que a família da esposa tem interesses financeiros.

Sobre o chute no sogro, ele afirma que teria sido "chamado para a briga" e que desferiu o golpe para se defender.

“Claro que os ânimos se alteraram, porque ninguém tem sangue de barata. Isso tudo vai ser resolvido. Sobre as visitas à minha esposa, isso já foi resolvido. Eles passam quatro dias dentro da minha casa. Isso aí começou lá atrás, quando minha esposa foi internada. Eu vou falar isso de forma mais ampla, num vídeo ou podcast para expor toda a realidade dos fatos”, adiantou ele, que ainda disse ter recebido ameaças de morte.

Sucesso meteórico

Amanda Wanessa foi uma das principais vozes da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco. A instituição é liderada pelo pastor Ailton José Alves. Ela já marcou presença em diversos eventos importantes no templo sede, localizado em Santo Amaro, no Centro do Recife. À época do acidente, ela possuía contrato com a gravadora nacional MK Music, uma das maiores no segmento gospel.

Músicas como “Tá Chorando Por Quê?”, “É Adorar”, “Calma”, “Mergulhar” e “Deus Muda Cativeiro” viralizaram na voz dela. “Eu Cuido de Ti” é um dos maiores sucessos da cantora, com mais de 27 milhões de visualizações somente no YouTube, onde ela tem 3,79 milhões de inscritos. No Instagram, Amanda tem mais de 1 milhão de seguidores.

