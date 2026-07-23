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Música Cantora americana que fez sucesso nos anos 2000 revela diagnóstico de leucemia Nivea, intérprete do hit "Don't Mess With My Man", afirmou que iniciou o tratamento no começo deste ano e disse estar otimista com a recuperação após compartilhar o diagnóstico em um podcast

A cantora americana Nivea revelou que foi diagnosticada com leucemia no início deste ano e que está em tratamento contra a doença. A artista, conhecida pelos sucessos dos anos 2000, como "Don't Mess With My Man" e "Laundromat", compartilhou o diagnóstico durante participação, nesta semana, no podcast Cadillac Chronicles, apresentado por Brian Freeman, ao responder sobre os motivos pelos quais se sentia grata.

"Antes de mais nada, fui diagnosticada com leucemia no início deste ano e sou muito grata a Deus. Estou em tratamento e, até agora, tudo está indo muito bem. E espero que continue. Amém, amém, amém", afirmou a cantora.

Diagnóstico e novos planos

Durante a conversa, Nivea disse que a doença a levou a reavaliar prioridades e a valorizar ainda mais a vida. Mãe de quatro filhos, ela afirmou que passou a viver com mais gratidão e voltou a investir na carreira musical, além de estudar engenharia de áudio, área pela qual sempre teve interesse.

"É um clichê dizer que você não sabe a hora nem o dia, mas é verdade. Isso me ajudou a colocar muitas coisas em perspectiva. Estou fazendo as coisas que quero fazer, amo meus filhos e quero aproveitar cada oportunidade que surgir", declarou.

A leucemia é um tipo de câncer que afeta os tecidos responsáveis pela produção das células do sangue e provoca a formação excessiva de glóbulos brancos anormais. Essas células, conhecidas como leucêmicas, não amadurecem adequadamente, comprometendo a capacidade do organismo de combater infecções.

Nascida como Nivea B. Hamilton, a artista lançou três álbuns de estúdio ao longo da carreira, sendo Mirrors (2019) o mais recente. Em 2022, apresentou o single Virginia e também participou do reality show de relacionamentos Queens Court. Ela também ficou conhecida por seu antigo relacionamento com o rapper Lil Wayne, com quem chegou a ficar noiva.

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