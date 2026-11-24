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IRÃ Cantora iraniana condenada por se apresentar sem hijab recebe 74 chicotadas No país, mulheres são obrigadas por lei a usar hijab e roupas consideradas modestas, que cubram braços e pernas, em espaços públicos

A cantora iraniana Parastoo Ahmadi, de 29 anos, recebeu 74 chicotadas na segunda-feira, 23, após ser condenada por uma apresentação sem hijab realizada em 2024. Além dela, três músicos e um produtor receberam a mesma punição.

Segundo a emissora BBC, que conversou com um dos advogados dos réus, as chibatadas ocorreram na terceira seção do Departamento de Execução de Sentenças Criminais de Qom.

Parastoo transmitiu ao vivo a apresentação em seu canal no YouTube em 11 de dezembro de 2024. Ela estava com o cabelo solto e usava um vestido preto sem mangas. O vídeo, que acumulou mais de três milhões de visualização, foi transmitido a partir do Irã, mas não há confirmação sobre o local exato da apresentação

No país, mulheres são obrigadas por lei a usar hijab e roupas consideradas modestas, que cubram braços e pernas, em espaços públicos. Além disso, autoridades restringem apresentações de cantoras solo diante de plateias que incluam homens.

A cantora foi presa poucos dias após a transmissão, junto com outros integrantes da equipe, mas foi liberada posteriormente sob fiança.

"Divulgação de conteúdo vulgar e imoral"

Em junho deste ano, Parastoo foi condenada a 74 chicotadas pelo Tribunal Criminal Provincial de Qom por "atentado à decência pública por meio da produção e divulgação de conteúdo vulgar e imoral na internet". Outras oito pessoas que participaram da transmissão também foram condenadas. Os integrantes do grupo também foram proibidos de exercer atividades audiovisuais e de deixar o Irã por dois anos.

A defesa dos réus chegou a entrar com recursos, que foram rejeitados no fim de setembro. "Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para anular a sentença ou, pelo menos, conseguir uma redução da pena ou sua suspensão, mas não tivemos sucesso", disse um dos advogados à BBC na segunda-feira.

"Os outros advogados e eu tentamos até mesmo adiar a execução da sentença, mas o departamento responsável por sua aplicação insistiu em colocá-la em prática imediatamente", acrescentou.

Protestos em 2022

Em 2022, o Irã foi atingido por uma onda de protestos pelos direitos das mulheres após a morte de Mahsa Amini, de 22 anos. A jovem havia sido detida sob a acusação de usar o hijab de maneira "inadequada" e morreu três dias depois, enquanto estava sob custódia das autoridades.

Sua morte desencadeou manifestações em diversas cidades iranianas, com mulheres protestando contra a obrigatoriedade do véu islâmico e as restrições impostas pelo regime. O movimento ganhou força sob o lema "Mulher, Vida, Liberdade".

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