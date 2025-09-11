A- A+

POLÍCIA Cão farejador encontra drogas escondidas em galinha congelada e extrato de tomate em Noronha Carga com os alimentos e entorpecentes chegou em navio ao arquipélago

Drogas foram encontradas escondidas em uma galinha congelada e em embalagens de extrato de tomate no Porto de Santo Antônio, em Fernando de Noronha, em Pernambuco, nessa quarta-feira (10).

A apreensão foi feita após policiais militares receberam informações sobre a chegada de uma carga em navio ao arquipélago.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, com apoio de um cão farejador da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPcães), os policiais localizaram 100 gramas de substância análoga à cocaína e 266 gramas de substância análoga à maconha.

O material estava dentro de uma caixa de papelão com os alimentos.

Um homem que tentou retirar a encomenda com as drogas foi identificado e conduzido à Delegacia de Fernando de Noronha, onde foram adotadas as medidas cabíveis, segundo a PM.

A ação contou com participação do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), da CIPcães e da Polícia Civil de Pernambuco.



