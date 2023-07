Cão farejador ajuda polícia a encontrar 12 kg de maconha em buraco em Petrolina

A- A+

O cão farejador Havalo ajudou policiais militares do 2º Batalhão Integrado Especializado (BIEsp) a localizar um saco com 12,2 kg de maconha em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o entorpecente foi encontrado num buraco debaixo de uma árvore. A apreensão foi no último sábado (8).

"Durante patrulhamento no Residencial Palmares, uma equipe foi informada sobre homens guardando drogas num matagal próximo à praça da comunidade e foi fazer a checagem", disse a Polícia Militar.

Os dois suspeitos foram identificados, ainda de acordo com a polícia, mas fugiram quando perceberam a aproximação do efetivo. "Foi feita uma varredura e o cão localizou um buraco embaixo de uma árvore, onde foi encontrado um saco com 12,210kg de maconha", completou a PM.

Os policiais ainda fizeram buscas para tentar localizar os envolvidos, mas não os encontraram. O material foi apresentado na Delegacia de Plantão, para que fossem adotadas as formalidades da apreensão.

