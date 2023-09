A- A+

POLÍCIA Cão farejador da Guarda Municipal encontra quase 500 pedras de crack no Cabo Policiais do 18º Batalhão chegaram ao local após uma denúncia de tráfico de drogas

Com a ajuda do cão farejador Dracma, a polícia apreendeu 456 pedras de crack durante uma operação realizada na tarde de quinta-feira (28), no centro do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Os policiais do 18º Batalhão chegaram ao local após uma denúncia de tráfico de drogas. "Diante da suspeita do local, o cão K9 Dracma foi quem indicou o local onde havia drogas escondidas", disse a Prefeitura do Cabo.

Foram encontradas 456 pedras de crack já fracionadas para venda e uma pedra de crack com 56g. A droga foi recolhida e encaminhada para a Delegacia do Cabo.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal, Alberto Cipriano, o cão foi solicitado para participar dessa operação para fazer a busca, por trás de uma casa onde funcionava um antigo bar, no centro da cidade.

“O local era de difícil acesso, mas com a eficiência da nossa K9 Dracma, obtivemos um bom resultado tirando uma grande quantidade de drogas”, disse.

