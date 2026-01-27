Ter, 27 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça27/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
JUSTIÇA

Cão Orelha: governador de SC detalha medidas tomadas pela Polícia Civil

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na manhã de segunda-feira (26), em endereços dos investigados por maus-tratos e coação no processo

Reportar Erro
Jorginho Mello, governador de Santa Catarina Jorginho Mello, governador de Santa Catarina  - Foto: Reprodução/YouTube

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), detalhou as medidas adotadas pela Polícia Civil do Estado no processo que apura a morte do cão comunitário Orelha, de cerca de 10 anos, agredido na Praia Brava, em Florianópolis.

De acordo com Jorginho Mello, desde que solicitou que a polícia apurasse o caso, "foram colhidas provas, ouvidas testemunhas e cumpridos todos os trâmites legais sem atropelos".

O governador diz que "ainda bem que a sociedade não aceita mais a crueldade".

De acordo com as investigações, o cão Orelha teria sido agredido por um grupo de adolescentes. O caso é investigado pela Polícia Civil e acompanhado pelo Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), por meio da 10ª Promotoria de Justiça da Capital, da área da Infância e Juventude, e da 32ª Promotoria de Justiça da Capital, da área do Meio Ambiente.

Leia também

• Adolescentes suspeitos de matar cão Orelha estão nos Estados Unidos

• "Cão Orelha": Polícia cumpre mandados contra investigados por morte de cachorro em SC

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na manhã de segunda-feira, 26, em endereços dos investigados por maus-tratos e coação no processo.

Após a análise do material encaminhado pela Polícia Civil, o Ministério Público poderá requisitar diligências complementares, promover o arquivamento do procedimento, caso não sejam comprovadas autoria ou materialidade, conceder remissão, com ou sem aplicação de medida socioeducativa, ou propor ao Judiciário a instauração de procedimento para apuração de ato infracional.

As medidas socioeducativas previstas em lei incluem advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação, esta última aplicada de forma excepcional e apenas nas hipóteses legais.


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter