A- A+

PEDIDO DE JUSTIÇA Cão Orelha: influenciadores e famosos pedem justiça pela morte de animal em Florianópolis A postagem já passa de 3 milhões de visualizações

Influenciadores do mundo pet se uniram esta semana para cobrar justiça pelo assassinato do cão comunitário Orelha. O animal foi vítima de um ataque violento na região da Praia Brava, área nobre de Florianópolis (SC).

"O Orelha não era só mais um cachorro. Era vida. Era inocência. Era amor. E foi silenciado pela crueldade", declararam em vídeo postado em colaboração no Instagram.

O cão vira-lata que vivia nas ruas da capital catarinense era conhecido por todos na região por ser dócil, ele tinha cerca de dez anos e era alimentado por vizinhos. Na manhã da última segunda-feira (26), a Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços de investigados no processo que apura a morte de Orelha.

"Queremos justiça pelo nosso 'aumigo' Orelha. Não vamos nos calar", diz a mensagem dos influenciadores.

A postagem já passa de 3 milhões de visualizações, 19,2 mil compartilhamentos e 33,3 mil repostagens. Confira:

Outros famosos

Além deles, a cantora Ana Castela também usou a plataforma para se manifestar sobre o caso. "Eu não sei como que é possível alguém com coração tão frio ter coragem de fazer isso com um bichinho desse que é indefeso. Não entra na minha cabeça. Então eu ficaria muito feliz se todos vocês repostassem sobre o cachorro. Não vão deixar isso em silêncio, tá?", escreveu.

A influencer ativista Luisa Mell também se pronunciou a respeito do caso e indagou: "Vocês têm dúvidas que se não fossem pegos, logo estariam agredindo da mesma maneira uma mulher? Um morador de rua?".

O humorista Rafael Portugal, a influenciadora fitness Gracyanne Barbosa, e as atrizes Heloísa Périssé e Paula Burlamaqui foram alguns dos nomes que também pediram por justiça.

Entenda o caso

O animal foi encontrado com diversos ferimentos do corpo, caído e agonizando, que o levou a passar por eutanásia, processo indicado quando há sofrimento intenso.

Imagens de câmeras de segurança ajudaram a polícia a identificar os suspeitos: um grupo de quatro adolescentes, que agora é investigado pela Polícia Civil. Dois desses jovens estão em viagem pelos Estados Unidos e devem ser ouvidos na próxima semana.

Câmeras de segurança ajudaram a polícia a identificar os suspeitos | Foto: Redes Sociais/Reprodução

O caso é acompanhado pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC).

Na manhã desta terça-feira (27), a PCSC indiciou três homens, um advogado e dois empresários, familiares dos suspeitos, por coação de testemunha. Segundo informações divulgadas em coletiva de imprensa, a vítima teria sido o porteiro de um condomínio.

Histórico

Os adolescentes também teriam tentado matar outro cão, conhecido pela comunidade como Caramelo. Dessa vez, por afogamento.

De acordo com informações do G1, o cachorro conseguiu escapar e foi adotado em seguida.

Veja também