FOLHA PET Cão policial faz salto inédito de paraquedas durante treinamento militar em São Paulo; assista Treinamento teve como objetivo preparar o animal para atuar em operações de resgate com aeronaves

Um cão policial protagonizou um feito inédito ao saltar de paraquedas durante um treinamento especial da Polícia Militar realizado em Boituva, no interior de São Paulo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), esta foi a primeira vez que um cão da corporação participou de um salto desse tipo.

O objetivo do treinamento, segundo a SSP, é preparar o animal para atuar em operações e resgates em que o uso de aeronaves seja a alternativa mais viável de acesso ou intervenção.

O responsável pelo salto foi Coyote, um pastor belga malinois de três anos. Segundo a corporação, ele executou a ação com perfeição e foi reconhecido como um exemplo de bravura e confiança.

A SSP destacou que o animal demonstrou total tranquilidade ao longo do exercício, sem apresentar qualquer alteração comportamental, mesmo utilizando o conjunto completo de equipamentos necessários para a operação, realizada em abril deste ano.

Cabo Diego Albuquerque é o tutor responsável pelo cachorro policial que saltou em Boituva (SP) | Foto: Secretaria de Segurança Pública/Reprodução

Coyote é integrante do Canil da PM, localizado na cidade de São Paulo, e atua também ao lado do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate). Ele foi selecionado para o salto após acumular experiência em diversas missões e treinamentos, incluindo atividades com rapel.

Para garantir sua segurança, o cão utilizou equipamentos desenvolvidos especialmente para ele, com ajustes feitos por especialistas para não comprometer sua mobilidade, respiração ou alimentação.

Todo o processo foi supervisionado por uma equipe veterinária, como informado pela SSP.

