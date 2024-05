A- A+

AJUDA Cão que atuou em Petrópolis e Teresópolis reforça equipe enviada para o Rio Grande do Sul O labrador Rio vai auxiliar nas buscas a vítimas no estado atingido pelas fortes chuvas

Mais militares do Corpo dos Bombeiros do Rio reforçam as equipes que atuam no Rio Grande do Sul, atingido pela cheia histórica. No noite desta terça-feira, três militares e o labrador Rio, de 4 anos, desembarcaram no estado de um voo da Força Aérea Brasileira (FAB). O cão participou de grandes operações, como as tragédias de Petrópolis e Paraty, ambas em 2022, e nas chuvas deste ano em Teresópolis, todos municípios fluminenses. No sul, Rio vai participar dos trabalhos de buscas por vítimas.

Mais de 60 agentes compõem a força-tarefa do Corpo de Bombeiros fluminense no Rio Grande do Sul. O grupo é formado por militares da área de saúde, especialistas em salvamento em desastres e em busca e resgate com cães farejadores. O Rio é o estado com a maior delegação de bombeiros no sul do país.

Reproduzir vídeo Reproduzir --:--/--:-- Silenciar som Minimizar vídeo Tela cheia

Cão do Corpo de Bombeiros do Rio reforça equipe enviada para o Rio Grande do Sul

Na noite desta terça-feira também foram levados para o estado 15 botes e barcos, dois caminhões, um ônibus, cinco pickups e 200 materiais de salvamento de busca em desastres.

O Corpo de Bombeiros do Rio também auxilia no transporte de tropas e cães em apoio a outras corporações que também estão atuando no Rio Grande do Sul, como Minas Gerais, Tocantins, Distrito Federal e Bahia.

Num das atuações, equipes fluminenses em busca e salvamento em cenários de desastres fizeram buscas em uma área de grande deslizamento de terra em Bento Gonçalves, a procura de vítimas.

Veja também

INUNDAÇÕES NO RS Moradora registra rua sendo tomada pela água durante cheia em Porto Alegre