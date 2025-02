Cão que protegeu Casa Branca de intruso, no mandato de Obama, morre aos 15 anos; conheça Hurricane

A- A+

Hurricane (Furacão, em inglês), um cão feroz, mas afetuoso, do Serviço Secreto que subjugou um intruso no gramado norte da Casa Branca em 2014, protegendo o presidente Barack Obama e levantando o ânimo de um Serviço Secreto em apuros, morreu em 12 de fevereiro em Alexandria, Virgínia. Ele tinha 15 anos e era cão mais condecorado do país.

A morte foi confirmada pelo treinador de longa data de Hurricane, Marshall Mirarchi.

Hurricane, um pastor belga malinois preto que adorava brinquedos de morder, alcançou certa fama canina há uma década por meio de sua defesa enérgica do terreno do número 1600 da Avenida Pensilvânia.

Era quase o anoitecer do dia 22 de outubro de 2014, quando um intruso de 23 anos escalou a cerca de aço do complexo da Casa Branca e chegou a 100 metros do presidente e da primeira-dama, Michelle Obama, que assistiam a um filme no cinema da Casa Branca.

O homem estava na metade do caminho através do North Lawn quando foi recebido por outro cão do Serviço Secreto, Jordan, um Malinois Belga com uma pelagem castanha e focinho marrom. O homem conseguiu lutar contra Jordan, mas então enfrentou Hurricane, que tinha corrido em sua direção do lado leste do gramado.

Hurricane empurrou o intruso para trás cerca de 60 pés antes de jogá-lo no chão. Agentes do Serviço Secreto logo chegaram para levar o homem sob custódia.

O intruso, Dominic Adesanya, de Bel Air, Maryland, mais tarde se declarou culpado de invasão de propriedade.

— Ele bateu forte no Hurricane — disse Mirarchi, que serviu na Divisão de Operações Especiais do Serviço Secreto de 2006 a 2017. E ressaltou: — Mas Hurricane não desistiu.

Hurricane ficou com as pernas inchadas e quadris danificados. Jordan — que morreu em 2024 — levou um pé no focinho.

Depois da luta, Hurricane, um guerreiro de 31 quilos que podia correr a 40 km/h, nunca mais saltou da mesma forma, disse Mirarchi.

Mas ele e Jordan ajudaram o Serviço Secreto a evitar um segundo constrangimento grave em dois meses.

Em setembro de 2014, um intruso diferente escalou a cerca da Casa Branca e conseguiu entrar na Sala Leste da Casa Branca, uma brecha que levou o diretor do Serviço Secreto a renunciar.

Cães não foram usados durante a invasão de setembro. Depois daquele episódio, a agência aumentou o número de cães de guarda na Casa Branca.

Em 2015, Hurricane recebeu o Prêmio do Secretário por Valor do Departamento de Segurança Interna e, em 2022, recebeu a Medalha de Serviço Distinto, de acordo com o Serviço Secreto.

Além dessas premiações, recebeu o USSS Award for Merit, a PDSA Order of Merit e o AMC Top Dog. Ele também fez história como o primeiro cão a receber a Animals in War and Peace Distinguished Service Medal, que lhe rendeu um lugar no Guinness Book of World Records.

Ele se aposentou em 2016.

Em seus últimos anos, ele serviu como mascote da instituição de caridade de Mirarchi, Hurricane's Heroes, que ajuda a fornecer cuidados veterinários para cães aposentados de policiais e militares.

Em eventos de caridade, Hurricane, que tinha quatro dentes de titânio devido ao seu treinamento de mordida, brincava com crianças. Ao contrário de muitos cães treinados, Hurricane conseguia acionar um interruptor quando não estava trabalhando, disse Mirarchi.

— O que tornava Hurricane tão especial era que ele podia ser tão feroz e corajoso, mas tão amoroso e gentil ao mesmo tempo — disse Mirarchi. — Ele podia ficar mordendo e prendendo o dia todo, e quando chegava em casa, ele era essa alma amorosa, atenciosa e gentil.

No dia em que morreu, Hurricane fez uma última viagem à Casa Branca e tirou uma foto com seus antigos companheiros de equipe do Serviço Secreto. Então o grupo voltou para a casa de Hurricane nos subúrbios de Washington.

— Toda a sua equipe veio se despedir — disse Mirarchi. — Nós o sacrificamos juntos.

