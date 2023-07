A- A+

ZONA NORTE DO RECIFE Cão salvo de fogo em apartamento onde Maísa estava no Recife vai a veterinário, diz amigo da atriz Pet foi retirado pelos bombeiros com duas outras vítimas do imóvel que pegou fogo em Recife

Um dos últimos resgatados do incêndio que atingiu um apartamento na Zona Norte de Recife neste sábado (29) pela manhã, o cachorro que acompanhava a atriz e apresentadora Maisa Silva e as outras seis vítimas do incidente foi ao veterinário após o ocorrido. A artista confirmou em suas redes sociais que ela e os amigos estão bem e agradeceu as mensagens de carinho.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, o empresário Leo Alcy mostra o cãozinho em seu colo dentro de um carro. Enquanto acaricia o pet e distribui beijos ao animal, Alcy diz em tom descontraído:

"Tu está bem, menino? Tu está cheirando a churrasco. A gente vai levar ele para tomar um banho agora, [vai] ao veterinário para ele tomar um oxigeniozinho..."

Leo Alcy também compareceu à festa a que Maisa e as amigas foram na noite de sábado. Ele aparece ao lado da atriz com o cachorro no colo em vídeo gravado na frente do prédio onde o apartamento pegou fogo. Nas imagens, a artista é vista chorando, cercada pelas amigas. Apesar de parecerem abalados com a situação, nenhum membro do grupo tinha ferimentos aparentes.

Em nota, o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, informou que 10 viaturas compareceram ao local e que os agentes extinguiram as chamas que atingiram quatro cômodos do apartamento, "impedindo que o fogo se alastrasse para os outros ambientes".

A corporação confirmou que duas vítimas, um homem de 23 anos e uma mulher de 21 anos, além do um cachorro, que estavam num dos quartos, foram localizados e resgatados pelos bombeiros, e posteriormente entregues aos cuidados do Samu para condução ao hospital. Segundo a assessoria de imprensa da instituição, as vítimas estavam conscientes e orientadas, sem gravidade.

Sete pessoas estavam no imóvel e todos conseguiram sair do apartamento. As primeiras vítimas a deixar o apartamento foram a babá e o filho dos proprietários, um jovem com deficiência que saiu carregado no colo pela funcionária. Além deles, três jovens deixaram o local do incidente em seguida, entre elas, a atriz Maísa Silva.

Em entrevista, o subsíndico afirmou que no apartamento há um corredor com quatro quartos, e o aparelho de ar condicionado do segundo cômodo teria sido o foco do incêndio. A assessoria do Corpo de Bombeiros afirmou que ainda não se pode afirmar a causa do incidente e que o local será submetido a perícia.

O apartamento atingido pelo incêndio fica no 26º andar de um edifício localizado na Rua Irmã Lúcia, próximo à Estada do Encanamento, no bairro de Casa Amarela. O prédio foi evacuado e técnicos da Defesa Civil já chegaram ao local para periciar o edifício.

