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MUNDO Caos aéreo persiste nos EUA após suspensão em massa de voos por falha técnica Com mais de 5.000 voos cancelados neste sábado (14), a previsão é de que o serviço se normalize até o fim do domingo (15)

Centenas de milhares de pessoas enfrentaram neste sábado (14) cancelamentos e atrasos de voos nos Estados Unidos, um dia depois da suspensão de todas as decolagens por uma falha que o governo de Donald Trump atribuiu a problemas surgidos durante a modernização de uma infraestrutura obsoleta.

Filas intermináveis diante dos balcões das companhias aéreas, acampamentos improvisados nas salas de embarque, painéis de informação em vermelho: a paralisação de sexta-feira provocou um caos generalizado.

“A verdade é que isto é um desastre”, resumiu Lisa Beraid, de 48 anos, “esgotada” e “frustrada” no aeroporto LaGuardia, em Nova York.

Primeiro seu voo foi atrasado e depois cancelado na sexta-feira; em seguida, ela foi remanejada para outro neste sábado de manhã, que também foi cancelado, e “agora, só vamos sair na segunda-feira”, detalhou à AFP.

No início da tarde, o site de rastreamento FlightAware havia registrado pelo menos 5.000 voos cancelados para este sábado. Além disso, previu que os itinerários de voo seriam totalmente restabelecidos até o "fechamento da jornada de domingo".

O chefe da agência americana que regula a aviação civil, a FAA, Bryan Bedford, havia dito mais cedo que 12.000 voos foram cancelados na sexta-feira e que entre 4.000 e 5.000 dos 41.000 programados para o sábado provavelmente não decolariam.

Em uma coletiva de imprensa em Washington, Bedford apresentou “sinceras desculpas ao público viajante americano”.

O secretário de Transportes, Sean Duffy, explicou que a ordem de suspensão de quatro horas na sexta-feira foi decretada depois que trabalhos de manutenção para trocar um velho cabo de cobre por um de fibra ótica de alta velocidade provocaram “problemas” nas comunicações com os aviões e nos sinais de radar.

“Seja por um erro do empreiteiro ou por uma peça de equipamento defeituosa (...) isso começou a saturar outros equipamentos de roteamento em nosso sistema de controle de tráfego aéreo”, declarou Duffy a jornalistas.

Em uma situação constrangedora, a coletiva de imprensa deste sábado, na qual os funcionários do governo também pediram mais recursos para modernizar sistemas envelhecidos, atrasou devido a problemas técnicos de áudio.

"36 horas"

A interrupção de sexta-feira foi a segunda suspensão nacional de decolagens no espaço aéreo dos Estados Unidos, um dos mais movimentados do mundo, desde os atentados de 11 de setembro de 2001.

A medida foi suspensa às 20h15, horário da Costa Leste dos Estados Unidos (22h15 em Brasília).

Segundo Duffy, os funcionários da FAA reabriram o espaço aéreo “após restabelecer a plena funcionalidade” nas instalações de controle de tráfego aéreo.

No início da manhã deste sábado, ele assegurou aos americanos que “estava seguro voar”, mas advertiu que levaria tempo para retomar o serviço normal.

“Vocês continuarão vendo alguns atrasos e cancelamentos enquanto as companhias aéreas remarcam voos e reposicionam aeronaves e tripulações onde forem mais necessárias”, escreveu no X.

Tim Johnson, executivo da Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido, disse que, embora os voos nos Estados Unidos tenham sido retomados, “pode haver algumas perturbações posteriores”.

No aeroporto LaGuardia, alguns viajantes estavam mais tranquilos do que outros.

“Estamos presos aqui pelas próximas, não sei, 36 horas”, disse Pat Curlett, um funcionário da Ford de 62 anos, no início da manhã deste sábado.

Steven Rathe, de 77 anos, deveria embarcar em uma viagem com quatro trechos de Nova York a Albuquerque.

“Ninguém espera que todo o sistema de companhias aéreas desmorone”, disse. “Temos sorte que não tenha durado mais.”

Até o meio-dia deste sábado, o presidente Donald Trump não havia se pronunciado publicamente sobre a pane, que teve efeitos colaterais nos voos internacionais com destino aos Estados Unidos.

Neste sábado, congressistas americanos pediram investigações sobre o ocorrido.

A paralisação dos voos gerou graves preocupações sobre a infraestrutura envelhecida do país.

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