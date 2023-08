Na mesma manhã: homem em moto invade policlínica e termina preso; mulher joga tijolo em vigilantes

A- A+

Dois episódios de violência e vandalismo aconteceram na manhã do último sábado (19), na Policlínica Agamenon Magalhães, no bairro de Afogados, Zona Sul do Recife. Em um intervalo de duas horas, um homem pilotando uma moto invadiu a recepção da unidade e uma paciente quebrou uma das portas com um tijolo, arremessado na direção de vigilantes.

Primeiramente, por volta das 5h30, um homem de 24 anos entrou na recepção do pronto atendimento pilotando uma motocicleta. Segundo a Sesau, as portas principais da entrada foram danificadas. Ninguém ficou ferido.

"Bastante alterado, demonstrando sinais de uso de substâncias entorpecentes e alegando que alguém queria matá-lo, foi atendido pelos médicos plantonistas. Apesar de agitado, não estava agressivo, mas apenas buscando abrigo, chegando a segurar no braço de uma funcionária da limpeza pedindo ajuda para se esconder", informou a pasta.

A Secretaria de Saúde afirmou ter providenciado de imediato o conserto das estruturas danificadas e informou o caso às autoridades policiais.

Uma equipe do 12º Batalhão da Polícia Militar esteve no local e, após a alta do homem, foi levado com a moto à delegacia. Um vigilante da policlínica acompanhou a ocorrência.

A Polícia Civil de Pernambuco afirmou que o homem foi preso em flagrante por dano/depredação. Em seguida, foi encaminhado para audiência de custódia. Como o nome dele não foi divulgado, a reportagem não teve acesso ao resultado.

Outro caso

Cerca de duas horas depois, na mesma manhã, uma mulher deu entrada na policlínica desacordada e levada pelo irmão.

"Os relatos eram de que ela havia sofrido agressão física por parte do companheiro. A paciente foi prontamente atendida, sendo colocado acesso venoso no braço para receber medicação. Com pouco tempo, ela despertou, em aparente estado de surto, agredindo física e verbalmente os profissionais", explicou a Sesau.

Em seguida, a própria paciente retirou o acesso, levantou-se e, ainda agitada e alegando ser usuária de drogas, de acordo com a Secretaria de Saúde, quebrou uma das portas da entrada.

"Durante todo o tempo, a equipe de vigilantes da unidade trabalhou na contenção e na tentativa de acalmá-la. A Polícia Militar foi acionada, mas, antes de sua chegada, a paciente evadiu-se", acrescentou a Sesau.

"Ninguém na unidade ficou ferido e danos foram apenas materiais", continuou a Secretaria de Saúde do Recife, que disse ter providenciado o conserto da porta.

O atendimento prosseguiu normalmente na unidade e autoridades policiais foram acionadas e estiveram na policlínica para apurar os fatos.

