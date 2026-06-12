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PAPA LEÃO XIV Caótico fim da visita do papa, que volta a Roma no avião do rei da Espanha Papa embarcou no avião militar do chefe de Estado espanhol, que lhe foi oferecido "gentilmente"

A viagem à Espanha do papa Leão XIV teve um final acidentado nesta sexta-feira (12), quando seu avião, pronto para decolar da ilha de Tenerife, sofreu um problema técnico, obrigando-o a atrasar sua partida e, por fim, seguir para Roma no Falcon do rei Felipe VI.

O avião da Iberia já se encontrava na pista do aeroporto de Tenerife Norte, onde o papa foi despedido pelo rei, quando o comandante anunciou o problema técnico no motor, o que obrigou o pontífice a desembarcar da aeronave e retornar ao terminal.

Por fim, o papa embarcou no avião militar do chefe de Estado espanhol, que lhe foi oferecido "gentilmente", segundo o Vaticano, e decolou com alguns membros de sua comitiva com destino a Roma, onde chegará por volta das 21h00 GMT (18h00 em Brasília).

O restante da delegação pontifícia — jornalistas, representantes do Vaticano e membros do clero — retornará a Roma em um segundo avião enviado pela Iberia a partir de Madri.

Esse incidente marcou o fim da visita do papa, que durante sete dias esteve em Madri, Barcelona e nas Ilhas Canárias, acompanhado a cada passo por uma multidão, nesse tradicional bastião do catolicismo na Europa, onde, no entanto, a prática religiosa diminuiu nas últimas décadas.

Reunião com vítimas de abusos

Os momentos mais marcantes de sua estadia foram uma missa celebrada no domingo no coração da capital espanhola, diante de 1,5 milhão de fiéis, e a bênção, na noite de quarta-feira, da recém-concluída Torre de Jesus Cristo da Basílica da Sagrada Família, que a tornou a igreja mais alta do mundo.

Essa viagem de Leão XIV, sua quarta ao exterior desde sua eleição em maio de 2025, foi a primeira de um sumo pontífice à Espanha desde Bento XVI, em 2011.

Em Madri, Leão XIV, que fala espanhol perfeitamente desde os anos que passou no Peru, prometeu mudanças na Igreja Católica para torná-la um "lugar seguro", durante uma reunião com vítimas de abusos sexuais cometidos por religiosos.

A última etapa de sua viagem o levou à ilha de Gran Canaria, na quinta-feira, e a Tenerife, nesta sexta-feira, onde afirmou que "todos, de alguma forma, somos migrantes", em mais uma demonstração de apoio a esse grupo.

Esse tema é muito importante para Leão XIV, assim como foi para seu antecessor, Francisco, em um momento em que as políticas migratórias se tornam mais rígidas na Europa, com a Espanha sendo uma das exceções por adotar políticas mais abertas.

Na segunda-feira, no porto de Porto de Arguineguín, o papa lançou um ramo de flores ao mar para recordar os milhares de mortos na perigosa rota atlântica até as Canárias, uma das principais portas de entrada de imigrantes para a Europa.

Cerca de 1.200 pessoas morreram ou desapareceram nessa rota no ano passado, segundo a Organização Internacional para as Migrações.



Integração

"Todos somos peregrinos a caminho da pátria celeste. Ajudemo-nos a fazer dessa travessia um lugar mais humano para todos, contribuindo com aquilo que estiver ao alcance de cada um", insistiu nesta sexta-feira o pontífice de 70 anos, que se reuniu em Tenerife com associações religiosas e laicas que ajudam os recém-chegados.

O pontífice também fez um apelo à integração, pedindo aos imigrantes que "aprendam" a língua do país de acolhimento, "respeitem suas leis e conheçam seus costumes", ao mesmo tempo em que recordou às sociedades receptoras seus "deveres", especialmente o de ajudar o próximo a "sentir-se parte viva de uma comunidade".

Aliu Ceesay, um jovem de 16 anos que chegou da Gâmbia há um mês e quis aproximar-se para ver o pontífice em San Cristóbal de La Laguna, celebrou a posição de um papa "tão bom". "Não importa para ele se somos brancos ou negros, muçulmanos ou cristãos. Ele quer ajudar", afirmou.

Como último ato antes de sua partida, Leão XIV celebrou uma missa diante de 40 mil fiéis no porto de Porto de Santa Cruz de Tenerife, diante de dezenas de milhares de pessoas, após o que ocorreu a despedida oficial da qual participou o rei da Espanha, Felipe VI.

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