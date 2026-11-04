A- A+

Trump Capa da revista Time sugere que eleições nos EUA calaram a boca de Trump Publicação sugere que eleições de meio de mandato nos EUA silenciaram o presidente Donald Trump

A revista americana Time estampou, nesta quarta-feira (4), uma imagem do presidente Donald Trump com a boca coberta por um adesivo com a inscrição "I Voted" ("Eu votei").

A capa foi divulgada depois de o Partido Republicano perder o controle da Câmara dos Representantes e do Senado nas eleições de meio de mandato.

O adesivo que cobre a boca de Trump é distribuído aos eleitores americanos depois da votação.

A reportagem principal da revista trata do que os democratas poderão fazer com a nova força no Legislativo. O texto traz entrevistas com mais de duas dezenas de líderes democratas, estrategistas e parlamentares.

Segundo a publicação, pela primeira vez desde o retorno de Trump a Washington, a oposição poderá definir a pauta legislativa nas duas Casas. Também poderá convocar integrantes do governo a depor, investigar denúncias de corrupção, impor votações difíceis aos republicanos e barrar indicados ao Gabinete e à Justiça federal.

Os líderes do partido, de acordo com a revista, enxergam a chance de converter o descontentamento com o presidente em argumento para reconduzir os democratas à Casa Branca em 2028.

Pela primeira vez neste século, os democratas venceram em todo o Estado do Texas, conquistando não apenas uma cadeira no Senado, mas também o governo estadual. Ganharam uma cadeira no Senado no Kansas, o que não acontecia há quase 100 anos.

Conquistaram uma cadeira no Senado na Carolina do Sul, um Estado que mal figurava no mapa das disputas eleitorais.

E conquistaram cadeiras na Câmara dos Representantes em territórios tão tradicionalmente republicanos que os democratas estão a caminho de sua maior maioria no Congresso em anos.

Contando os senadores que ainda estão no meio do mandato, os democratas chegaram à 54 senadores, três a mais que a maioria necessária para comandar a Casa.

Na Câmara, até meados da manhã, os democratas tinham garantidos 228 assentos contra 139 dos republicanos.

Com o avanço da apuração na costa oeste, sobretudo na Califórnia e o avanço dos resultados democratas no resto do país, é improvável que os republicanos revertam a situação.

Veja também