Capacidade de defesa aérea de Israel pode durar apenas mais 12 dias, diz autoridade dos EUA

Uma barragem de mísseis iranianos avança em alta velocidade, enquanto uma enxurrada de interceptadores israelenses sobe para conter a maioria, mas não todos, os disparos. A cena, comum nos céus de Israel nos primeiros dias do conflito com o Irã, vem se tornando cada vez mais rara, à medida que os estoques — tanto de mísseis iranianos quanto de interceptadores israelenses — se esgotam.

Segundo revelou uma autoridade dos Estados Unidos ao Wall Street Journal, Israel está com poucos interceptadores do sistema Arrow, utilizado para conter mísseis balísticos de longo alcance, o que aumenta a preocupação sobre a capacidade de defesa do país com uma guerra iminente.

Os EUA, de acordo com a autoridade americana, estão cientes dos problemas de capacidade de defesa de Israel há meses e enviam reforço com sistemas em terra, no mar e no ar. Desde que o conflito começou, por exemplo, o Pentágono enviou mais recursos de defesa antimísseis para a região e, por isso, há preocupações de que os EUA também estejam gastando seus interceptadores.

"Nem os EUA nem os israelenses podem continuar sentados interceptando mísseis o dia todo" disse Tom Karako, diretor do Projeto de Defesa de Mísseis do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, em entrevista ao Wall Street Journal.

Autoridades de inteligência israelenses, de acordo com o Washington Post, estimaram que o Irã tinha cerca de 2 mil mísseis capazes de viajar 1.933 quilômetros para atingir Israel. Desde o início do conflito, na última sexta-feira, autoridades militares israelenses afirmam que o Irã lançou cerca de 400 mísseis de seu estoque e que os ataques israelenses eliminaram 120, ou um terço, dos projéteis iranianos. Além disso, Israel anunciou na última segunda-feira que havia alcançado superioridade aérea sobre Teerã, o que pode limitar ainda mais os lançamentos de mísseis.

Ainda segundo o Washington Post, que citou uma fonte informada sobre as avaliações de inteligência dos EUA e de Israel, sem um maior envolvimento das forças americanas, Israel poderá manter sua defesa antimísseis por mais 10 ou 12 dias se o Irã seguir um ritmo constante de ataques.

A intensidade dos bombardeios iranianos, no entanto, também parece estar diminuindo drasticamente. Após disparar mais de 150 mísseis na primeira noite do conflito, o Irã, ainda segundo o Washington Post, disparou apenas 10 na tarde de terça-feira.

Na sexta-feira à noite, as defesas aéreas israelenses não conseguiram deter mísseis iranianos que quase atingiram o quartel-general das Forças Armadas de Israel (IDF, na sigla em inglês), mas atingiram o centro de Tel Aviv. Na noite de domingo, um míssil iraniano derrubou uma grande refinaria de petróleo perto de Haifa. E na manhã de terça-feira, vídeos mostraram quatro impactos de mísseis iranianos nas proximidades da sede da inteligência israelense, ao norte de Tel Aviv.

Mesmo assim, analistas israelenses alertam que mais da metade do arsenal do Irã permanece intacto, e uma quantidade desconhecida de mísseis pode estar escondida em depósitos subterrâneos. O Marker, um importante jornal financeiro israelense, relatou que a defesa antimísseis custa a Israel até 1 bilhão de shekels, ou cerca de R$ 1 bilhão, por noite.

Tal Inbar, especialista israelense em mísseis afiliado à Aliança de Defesa de Mísseis, afirmou que o problema de Israel é que o país depende em grande parte do sistema de defesa aéreo Arrow, relativamente caro, que dispara interceptadores que custam US$ 3 milhões (cerca de R$ 16 milhões na cotação atual) cada.

Até a última terça-feira, o governo israelense informou que apenas 35 dos 400 mísseis disparados pelo Irã atingiram o alvo — uma taxa de sucesso de interceptação de mais de 90%. Nos ataques, 24 pessoas morreram e mais de 600 ficaram feridas, informou o governo. As autoridades iranianas informaram que 224 pessoas foram mortas em ataques israelenses até domingo, os números mais recentes disponíveis.

Procurada pelo Wall Street Journal, a Israel Aerospace Industries, empresa que fabrica os interceptadores Arrow, não se manifestou. Já as IDF afirmaram que "estão preparadas para lidar com qualquer cenário". No entanto, os militares afirmaram que, "infelizmente, não podemos comentar sobre questões relacionadas a munições”.

