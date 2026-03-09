Seg, 09 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda09/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra

Capacidade do Irã de lançar mísseis caiu a apenas 10% ou menos, diz Trump

O presidente disse ainda que a capacidade iraniana de drones caiu 83%

Reportar Erro
Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Saul Loeb/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 9, que a ação do país no Irã está muito à frente do cronograma previsto inicialmente, enquanto citou alguns impactos dos ataques americanos à capacidade militar iraniana.

"Guerra no Irã terminará em breve, afirmou, repetindo um comentário feito mais cedo à CBS e que fez o mercado acionário mudar de queda para um fechamento em alta nesta segunda.

"A capacidade do Irã de lançar mísseis caiu para apenas 10% ou menos", disse Trump em entrevista coletiva na Casa Branca.

Leia também

• Wall Street fecha em alta após Trump dizer que guerra com Irã está 'praticamente terminada'

• Trump afirma que ação no Irã é 'excursão curta' que será finalizada 'muito rápido'

• Conflito no Irã pressiona diesel, e biodiesel tem menor preço desde 2023 no Centro-Oeste

Trump disse ainda que a capacidade iraniana de drones caiu 83%.

"Tivemos tremendo sucesso em todos os locais em que entramos", afirmou.

O republicano disse ainda que não permitirá que regimes terroristas impeçam o fluxo de suprimentos de petróleo.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter