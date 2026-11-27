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Oportunidade Capacitação gratuita voltada para geração de renda com arte e cultura acontece neste sábado no Cabo Atividade acontece no bairro da Cohab, durante a programação do Novembro Negro; estão sendo ofertadas 50 vagas

Profissionais que atuam na música, dança, poesia, artesanato, fotografia ou que produzem eventos culturais podem participar de uma atividade de capacitação profissional realizada neste sábado (28), no horário das 13h às 17h, na Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Senador F. Pessoa de Queiroz, no bairro da Cohab, no Cabo de Santo Agostinho.

Com o foco em empreendedorismo e cultura, o encontro é promovido pelo Comitê de Cultura em Pernambuco e ofertará 50 vagas para jovens, artistas, integrantes de grupos e coletivos culturais, produtores e moradores do Cabo de Santo Agostinho e de outros municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR).

Os interessados em participar devem realizar a inscrição pelo Instagram @comitecultura_pe. Com o tema “Como minha arte se transforma em renda: profissionalização no setor da arte e cultura”, a formação propõe um diálogo sobre as dificuldades e as possibilidades de empreender a partir da realidade de cada participante.

De acordo com os organizadores, o objetivo é apresentar caminhos para transformar habilidades artísticas em oportunidades de trabalho, negócios, geração de renda e autonomia financeira.

A capacitação será conduzida pelo jornalista, empreendedor, artista multimídia, produtor e gestor cultural Salatiel Cícero. Fundador do Hub Baobá – Comunicação, Cultura e Inovação, o profissional possui 17 anos de experiência em comunicação institucional e cultural, com atuação nas áreas de empreendedorismo, economia criativa, marketing, elaboração de projetos culturais e captação de recursos.

A atividade também é realizada em parceria com a agente territorial de cultura Beatriz Souza e o Coletivo Batalha do Eucalipto, com apoio do Centro das Mulheres do Cabo, Fundo Saape Fase e Fojuca.

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