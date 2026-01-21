A- A+

CARNAVAL Capacitação prepara profissionais para oficinas de arte que vão integrar o Galo Gigante Primeira atividade ocorreu nesta quarta (21) no Centro de Convivência Recomeço Fátima Caio; a partir de amanhã, oficinas seguem com pessoas em reabilitação psicossocial e vão cocriar partes do figurino da alegoria

A primeira oficina de capacitação para profissionais que vão atuar nas atividades de arteterapia ligadas à confecção do Galo Gigante de 2026 foi realizada nesta quarta-feira (21), no Centro de Convivência Recomeço Fátima Caio, no Bairro da Caxangá, Zona Oeste do Recife.

A formação marca o início de um ciclo de dez oficinas que vão envolver diretamente beneficiários das políticas públicas de saúde mental do Recife na confecção do traje de luxo do Galo.

No total, 200 pessoas que recebem tratamento para questões relacionadas ao sofrimento psíquico e/ou uso abusivo de álcool e outras drogas serão incluídas nas atividades.

A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura do Recife, o Instituto Leopoldo Nóbrega e a Instituição Traços-Estudos em Arteterapia, que vai ministrar as oficinas ao longo do mês em parceria com os novos profissionais capacitados.

A Coordenadora da Traços-Estudos em Arteterapia, Andréa Graupen, explicou que a proposta não se configura como uma oficina de arte rígida e tradicional. Segundo ela, o diferencial da arteterapia está na inclusão da subjetividade dos participantes nas etapas criativas.

“No processo, buscamos facilitar o despertar de memórias, lembranças e desejos do carnaval. Assim, cada pessoa ganha um fragmento do material onde vai poder expressar um pouco de si", destacou.

Andrea detalhou que a atividade parte de um convite para o autoconhecimento. "Assim, todo mundo se reconhece nessa coisa grandiosa que é a escultura do galo".

A partir dessas experiências, cada participante produzirá um produto artístico que será incorporado à escultura. Para a coordenadora, a proposta é fortalecer o sentimento de pertencimento.

"Às vezes a gente vê algo e acha que aquilo não tem a ver diretamente conosco, mas pode ter muito a ver sim. Estamos todos conectados com essa escultura e com essa memória afetiva do Galo na cidade", ressaltou.

Na parte prática, a oficina utiliza materiais reutilizados, como lonas de outdoor reaproveitadas, que formam a base do figurino do Galo.

“A gente vai trabalhar com lona, lonas de outdoor, lonas de reuso”, detalhou Andréa. Segundo ela, o uso desses materiais também carrega um sentido simbólico. “Trazendo essa perspectiva de que nada se exclui, nada se joga fora, e que a gente consegue se transformar e transformar esses materiais”, disse.

O passo a passo da produção foi ensinado para todos os profissionais presentes na primeira oficina de capacitação e inclui pintura, desenho e a aplicação de fios, cordas e materiais plásticos reutilizáveis.

“Depois, a ideia é que cada parte se reúna e vá compondo uma paisagem que vai se alargando, até virar a roupa do galo”, completou.

Para a Gestora do Centro de Convivência Recomeço Fátima Caio, Bárbara Buzatti, a realização da oficina no equipamento reforça o papel da política de saúde mental no Recife.

"Esse é um dispositivo de grande importância na Rede de Atenção Psicossocial e recebemos o projeto com muita alegria. É um grupo que vem para contribuir com a nossa metodologia de trabalho".

Responsável pela concepção artística do Galo Gigante, o cenógrafo e multiartista Leopoldo Nóbrega destacou que a oficina desta terça funcionou como uma forma de repassar o conhecimento artístico para outros colegas da área e ampliar a rede de troca.

“Hoje a gente está fazendo um trabalho de formação de multiplicadores, repassando uma técnica muito especial que estamos trabalhando",contou.

Segundo ele, esta é a primeira atividade do conjunto de oficinas arte-terapêuticas voltadas à cocriação do figurino da escultura que abre oficialmente o Carnaval do Recife.

Leopoldo Nóbrega. Foto: Felipe Ribeiro / Folha de Pernambuco

Leopoldo explicou também a técnica escolhida para a alegoria de 2026, que será desenvolvida a partir de materiais descartados.

“Estamos trazendo a técnica do mosaico com materiais reciclados que vão ser cocriados a partir dessa relação de autoconhecimento e expressividade”, disse.

Cada produção realizada nas oficinas já passa a integrar a escultura. “Essa oficina, mesmo que de capacitação, já é uma primeira oficina valendo, cada pedacinho já vai para o corpo dessa escultura”, afirmou.

Ao falar sobre representatividade, Leopoldo ressaltou que o projeto dialoga com referências históricas da luta antimanicomial e da saúde mental no Brasil, como a psiquiatra Nise da Silveira. Para ele, incluir pessoas em sofrimento psíquico, em situação de rua ou com histórico de uso prejudicial de drogas no processo criativo é uma escolha política e simbólica.

“A gente está trazendo esse grupo para que eles possam participar de forma realmente protagonista, pelo lado lúdico e transformador do Carnaval”, disse.

Segundo o artista, a proposta também provoca uma reflexão social sobre pertencimento e visibilidade. “É uma oportunidade de fazer um trabalho de reflexão social mesmo, de marco dentro dessa relação de pertencimento para todas as esferas”, afirmou.

Veja também