ROMA Capela, cozinha e 200 m²: detalhes da suíte papal no Gemelli, o hospital onde está o pontífice De 'móveis austeros' e com quarto para acompanhantes, recinto foi montado durante o papado de João Paulo II

A relação da Santa Sé com o Hospital Gemelli, onde o Papa Francisco está internado, remete ao pontificado de João Paulo II, que liderou a Igreja Católica de 1978 até sua morte em 2005.



Ele foi internado na unidade nove vezes, e chegou a sugerir que o Vaticano tinha três sedes: a Praça de São Pedro, a residência de verão de Castel Gandolfo e, em terceiro lugar, o hospital Gemelli.

Tão íntima a ligação da Igreja Católica com o Gemelli que, na porta da unidade, uma grande estátua homenageia João Paulo II, considerado um dos pacientes mais famosos que já passou por lá.



Médicos do hospital ajudaram a salvar a vida de João Paulo II, depois que ele foi baleado em uma tentativa frustrada de assassinato na Praça de São Pedro em maio de 1981.

Ele passou por uma operação de seis horas para remover uma bala de seu abdômen, e as estadias frequentes levaram o Vaticano a criar uma ala exclusiva no último andar do Gemelli, acessada por um corredor sob vigilância da Polícia Estadual Italiana, pela Gendarmaria do Vaticano e pela segurança do hospital.

Segundo a imprensa italiana, o pequeno apartamento no décimo andar é decorado de forma simples, com paredes brancas e móveis discretos.



A estrutura completa, com 200 metros quadrados de área construída conta com sala de reuniões para médicos, cozinha, banheiro, áreas de descanso e até uma pequena capela — equipada com um genuflexório e um grande crucifixo, onde o Papa pode assistir ou celebrar a missa e fazer orações.

A estrutura especial foi criada logo após o atentado contra João Paulo II. Seu sucessor, Bento XVI, nunca foi tratado no Gemelli, ao menos oficialmente. Já o Papa Francisco esteve internado no hospital em 2021 para uma cirurgia no cólon e, em 2023, para tratar uma infecção respiratória.

Com mais de 5.000 funcionários, o Gemelli é o maior hospital de Roma e integra a Universidade do Sagrado Coração, fundada em 1921 em Milão e é considerada a maior instituição de ensino católica da Europa.

