Capela de São Francisco de Assis, na Torre, ministra bênção e cuidados aos animais

O Frei Thiago Silva ministrou a bênção aos animais na Capela de São Francisco de Assis, nesta quarta-feira (4), que é marcada pelo dia do Protetor dos pobres e dos animais. Dezenas de pessoas compareceram ao templo localizado no bairro da Torre, Zona Oeste do Recife.

A programação começou às 7h, quando o religioso contou a história do santo protetor dos animais e dos pobres. Ele também entoou louvores e fez orações em prol dos pets.

De acordo com a igreja católica, São Francisco de Assis ficou conhecido pelo cuidado e amor que tinha com os animais, que são considerados como criaturas de Deus.

As histórias contadas sobre ele afirmam que os pássaros gostavam de ficar ao redor dele e conseguiam até ouvir e emitir reações sobre o que São Francisco de Assis falava.

Após a missa, às 8h, a capela promoveu ação de cuidados aos animais de pequeno porte, como cachorros, gatos e porquinho-da-índia.

Mais de 50 fichas foram disponibilizadas para os serviços de aferição de pressão, pesagem dos animais, batimentos cardíacos, medição de temperatura e demais avaliações. Também foi distribuído um vermífugo aos animais.

A doutora Ana Elizabeth Gurgel, responsável pela ação social, reconhece a importância do cuidado com os animais. Para ela, a precaução protege até a vida humana.

“A gente sabe que tem muitos animais que ficam em rua, então é preciso prevenir também tudo isso. Aqui a gente está falando sobre tumor de mama, para evitar câncer, sobre castração para evitar procriação. Os machos também têm cânceres como de próstata ou de testículo. A vermifugação também é importante. Existem alguns vermes que são zoonoses, que também passam para o ser humano. Então, se você tem um animal que tem um verme ou uma giárdia, está correndo o risco de pegar também”, explica.

Quem foi São Francisco de Assis

Nascido em 1182, em Assis, Itália, e batizado com o nome de João. O pai dele, Pedro Barnardone, viajava muito para a França e, além disso, era comerciante. Ele mudou o nome do filho em homenagem ao local que fazia bons negócios.

São Francisco é considerado protetor dos pobres e dos animais | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Já crescido e aos 25 anos, Francisco, mesmo tendo boas condições, fez votos de pobreza e viveu com e para os pobres. Ele fundou, em 1209, a Ordem dos Franciscanos, um grupo de ordens religiosas medicastes relacionadas, inicialmente, dentro da igreja católica. Entre as ordens, estão inclusas a Ordem dos Frades, de Santa Claras e a Terceira Ordem de São Francisco.

Ele morreu em outubro 1226, quando tinha 44 anos e foi canonizado pelo papa Gregório IX, em julho 1228, e seu nome está ligado ao amor aos pobres, ao meio ambiente, à simplicidade e à proteção aos animais.

