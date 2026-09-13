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MEIO AMBIENTE Capibaribe Festival promove programação gratuita em setembro no Recife e outras cidades Evento terá conferência ambiental, mutirão de limpeza, shows e ações culturais

O Capibaribe Festival realiza, em setembro, a etapa final da 5ª edição, iniciada em junho, com programação gratuita voltada à cultura, sustentabilidade e preservação dos recursos hídricos.

Com o tema “Somos Todos Água”, o evento promove conferência, mutirão de limpeza, shows, feira de economia circular e outras atividades em Recife, Olinda, Paudalho e Glória do Goitá, com expectativa de alcançar 50 mil pessoas.

Um dos destaques do evento, a Conferência Água+ ocorreu na última quarta-feira (9), no Cais do Sertão, no Recife.

O encontro contará com a participação do jornalista Francisco José, que possui mais de 40 anos de carreira e experiência na cobertura de questões ambientais, e da engenheira florestal Cristina Lobera, secretária do Centro Ibérico de Restauração Fluvial (Ciref), com atuação em Portugal e na Espanha.

No próximo sábado (19), a Praia do Pina, na Zona Sul do Recife, receberá um mutirão de limpeza, com recolhimento de resíduos e ações de conscientização ambiental.

A iniciativa integra a programação socioambiental do festival e busca mobilizar a população para a preservação dos recursos naturais e a redução do descarte irregular.

Programação cultural

A programação cultural está prevista para 26 de setembro, na Avenida Rio Branco, no Recife.

Entre as primeiras atrações confirmadas estão o cantor recifense Mazuli e a Orquestra Meninos e Meninas da Alegria, da ONG Giral, de Glória do Goitá. O evento também contará com feira de economia circular e outras atividades culturais.

A programação de setembro inclui ainda atividades como oficinas, hackathon e exibições de cinema.

Ao longo da edição, a organização também prevê ações ambientais e educativas, com o objetivo de aproximar a população dos debates sobre sustentabilidade, preservação dos rios e desenvolvimento sustentável.

“Unimos a mobilização social da academia e da sociedade civil para mostrar a força de Pernambuco no debate sobre desenvolvimento sustentável e preservação das nossas bacias hidrográficas”, afirma Anderson Pierre, idealizador do Capibaribe Festival.

A organização estima gerar mais de 600 empregos diretos e indiretos e promover ações de impacto ambiental durante a edição.

Entre as metas estão a mobilização de 50 mil pessoas e o plantio de 3 mil mudas, além da realização do mutirão de limpeza na Praia do Pina.

Histórico

Criado em 2022, o Capibaribe Festival utiliza a arte e a cultura para promover a conscientização sobre a importância da preservação dos recursos hídricos.

Em edições anteriores, o projeto retirou mais de 2,2 toneladas de resíduos e realizou o plantio de 2,5 mil mudas nativas.

A edição de 2026 teve início em junho e será encerrada em setembro, com atividades distribuídas entre Recife, Olinda, Paudalho e Glória do Goitá.

O projeto também possui parcerias com instituições como Greenpeace Pernambuco e SOS Mata Atlântica e conta com um selo comemorativo dos Correios.

A programação completa, o cronograma das oficinas e as informações sobre inscrições estão disponíveis no perfil do Instagram. As atividades são totalmente gratuitas.

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