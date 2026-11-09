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NOVA DÉLHI Capital da Índia enfrenta poluição após fogos de artifício do Diwali Quase oito horas após o principal momento dos fogos de artifício, os níveis de micropartículas PM 2.5, que podem provocar câncer, chegaram a 879 microgramas por metro cúbico na localidade de Mandir Marg

O ar tóxico em algumas áreas da capital indiana, Nova Délhi, atingiu nesta segunda-feira (9) mais de 58 vezes o limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), após os fogos de artifício da festa hindu do Diwali, segundo dados de monitoramento.

Durante a manhã, quase oito horas após o principal momento dos fogos de artifício, os níveis de micropartículas PM 2.5, que podem provocar câncer, chegaram a 879 microgramas por metro cúbico na localidade de Mandir Marg, segundo a organização de monitoramento da qualidade do ar IQAir, que citou dados de uma estação do governo local.

O número é quase 59 vezes superior ao máximo recomendado pela OMS.

Milhões de pessoas celebraram o festival anual das luzes com fogos de artifício em uma das capitais mais contaminadas do mundo, agravando a poluição provocada por emissões de veículos, queimadas agrícolas e indústrias.

A Suprema Corte autorizou o uso limitado dos chamados fogos de artifício "verdes", projetados para reduzir as emissões durante o Diwali.

Mas as restrições geralmente são ignoradas e a cidade foi tomada por explosões.

Nas últimas semanas, a Índia adotou restrições ao tráfego e às construções para conter a poluição em Nova Délhi, que tem mais de 30 milhões de habitantes.

Um estudo de 2024 publicado na revista científica The Lancet Planetary Health calculou que 3,8 milhões de mortes na Índia entre 2009 e 2019 estavam relacionadas à poluição do ar.

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