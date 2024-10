Capital da Índia proíbe fogos de artifício para combater a poluição

A- A+

A capital da Índia, Nova Délhi, decretou nesta segunda-feira a "proibição total" de fogos de artifício para reduzir a poluição atmosférica na cidade, uma das cidades do mundo com pior qualidade do ar.

"Foi decretada a proibição total da fabricação, armazenamento, venda e lançamento de todos os tipos de fogos de artifício", afirmou o Comitê de Controle de Poluição de Nova Délhi.

Este veto é o mais rigoroso emitido até agora, depois de uma série de restrições impostas pelas autoridades a estes populares artefatos pirotécnicos, mas cujo cumprimento tem sido amplamente ignorado pela população.

A ordem foi emitida antes do Diwali, ritual hindu conhecido como Festival das Luzes, que começa em 1º de novembro. Esta festividade simboliza a vitória da luz contra as trevas e muitos usam fogos de artifício na celebração.

Várias restrições anteriores foram ignoradas nesta cidade de 30 milhões de habitantes, onde a polícia é flexível porque o uso de fogos de artifício é muito comum entre os hindus.

Em Nova Délhi, a poluição com partículas finas que entram na corrente sanguínea através dos pulmões atinge frequentemente 30 vezes o nível considerado perigoso pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

