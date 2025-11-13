A- A+

CONFLITO Capital da Ucrânia sob ataque "massivo", diz prefeito de Kiev Jornalistas da AFP avistaram balas traçantes sendo usadas contra drones e vários sistemas antimísseis mobilizados

A capital da Ucrânia, Kiev, foi alvo de um ataque "massivo", disse nesta sexta-feira (14, data local) o prefeito da cidade, onde ocorreram explosões, conforme constataram jornalistas da AFP.

"As forças de defesa aérea estão operando em Kiev. [É] um ataque massivo inimigo contra a capital", escreveu no Telegram o prefeito Vitali Klitschko, que informou sobre dois feridos no distrito oriental de Dniprovskyi.

Jornalistas da AFP avistaram balas traçantes sendo usadas contra drones e vários sistemas antimísseis mobilizados.

Um incêndio começou no telhado de um edifício residencial de cinco andares no distrito de Solomianskyi, enquanto vários pedidos de assistência médica foram relatados nos distritos de Desnianskyi e Shevchenkivskyi, segundo informou Klitschko.

Outro incêndio ocorreu em um edifício residencial no distrito de Podilskyi.

Moscou, que lançou uma ofensiva em grande escala contra a Ucrânia em 2022, intensificou os ataques contra Kiev nos últimos meses, visando especialmente instalações energéticas, sistemas ferroviários e áreas residenciais ucranianas.

