Capital do carnaval: Rio de Janeiro é o destino mais buscado por turistas para a folia

Um estudo inédito feito pela Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav) revelou que o carnaval do Rio de Janeiro é o mais disputado entre os turistas, superando as festas de Salvador e São Paulo.



Desde 2020, a cidade não tem uma folia completa com blocos oficiais e o desfile das escolas de samba na data tradicional, devido à pandemia de Covid-19. Os números preliminares da entidade mostram, no entanto, que o Rio deve cair para a segunda colocação na preferência dos visitantes na Semana Santa, quando Gramado, no Rio Grande do Sul, ficará no topo.



Na última quarta-feira, a plataforma de viagens Hurb registrou quase 1,5 milhão de buscas por estadia para o estado. A capital ainda o destino rodoviário mais buscado do país para os próximos dias.



Sede nacional da folia em 2023, a cidade maravilhosa tem unido nos últimos dias em suas praias e pontos turísticos sotaques e línguas dos quatro cantos do mundo. Há opção para todos os bolsos no carnaval do Rio. O difícil, neste momento, é encontrar um lugar.

O presidente do Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do (SindHotéis Rio), Alfredo Lopes, diz que a taxa de ocupação na capital já chegou a 96% e deve bater 99%.

— Na Zona Sul, os quartos estão praticamente lotados. No setor de hospedagem de alto luxo, já não há vagas. A situação é melhor que no carnaval de 2020 (último antes da pandemia). Os mais jovens gostam de acompanhar os desfiles de blocos de rua, principalmente os da Zona Sul, e o clima de azaração em points da Barra e do Baixo Gávea. Na faixa acima dos 50 anos, a opção principal é o Sambódromo — explica.

Os visitantes

Descansando sob o sol, na orla mais famosa do Rio, o empresário alemão Marc Krahling, 62, já é um velho conhecido da cidade. Hospedado no Copacabana Palace, em sua quinta visita, o alemão se declara um apaixonado pelo carnaval carioca e afirma preferir a festa do Rio ao invés da de Salvador.

— Cheguei ontem, o objetivo é o carnaval, claro. Já tinha algum tempo que não vinha para o Rio, essa é a quinta vez na cidade, a última foi cerca de seis anos atrás. As pessoas, a atmosfera, o sentimento do carnaval aqui é maravilhoso. Já viajei para outras cidades, estive em Salvador, a festa é linda e diferente, mas, ainda assim, prefiro aqui no Rio. O sentimento e a beleza que tem aqui a gente não sente em nenhum outro lugar. — afirmou.

Na Urca, o trio de turistas dinamarqueses Thomas, Katrine e Mikael chamavam a atenção enquanto tentavam comprar garrafas d’água para a trilha do Pão de Açúcar. Viajando pela América do Sul a um mês e meio, o trio ressalta que a chegada recente no Rio foi 100% baseada na festa do carnaval.

— Chegamos no Rio tem cerca de duas semanas, na América do Sul já estamos há cerca de um mês e meio. A escolha foi pelo carnaval, estava na nossa lista de desejos já há algum tempo. Começamos a viajar tem cerca de seis meses e quando estávamos planejando a América do Sul escolhemos justamente essa época do ano para poder aproveitarmos a festa. Para ser sincero, a gente escuta por todo o canto sobre a festa carioca, outros carnavais nem passaram pela nossa cabeça porque a fama da festa do Rio já era o que a gente queria. — afirmou o viajante Thomas Hansen, de 33 anos.

Também na Urca, o português João Ferreira e sua sobrinha Luísa, aproveitavam a vista do Pão de Açúcar. No Rio há uma semana e meia, a família afirma ter escolhido o destino por motivos que excedem a festa do carnaval.

— Saímos de Porto para cá para passar as férias por alguns motivos, o principal deles é o carnaval. Além de visitar parentes aqui na cidade, tem também um lado de querer checar sobre o que é falado. Em Portugal, às vezes a gente escuta repercutir questões de violência e insegurança. Chegando aqui, entendemos que a questão é outra, e, certas vezes, acabam sendo "exageradas" e levadas para algo além da realidade. Poder vir, conhecer e tirar suas próprias conclusões é parte dessa viagem, sem falar que as vistas são lindas e a cidade em geral. — afirmou.

Em seu primeiro dia de férias na cidade, a turista norueguesa Emin escolheu acompanhar o por do sol no Arpoardor ao lado das filhas Milla e Matea. De passagem breve pelo Rio, as norueguesas lamentam perder os principais dias do carnaval, mas dizem ter esperanças de assistir na cidade o desfile das campeãs.

— Chegamos na cidade hoje pela manhã, tenho um amigo que mora em Ouro Preto, Minas Gerais, e decidimos que passaríamos as férias no Brasil para poder visitá-lo. Como visitar o Rio sempre foi um sonho, por conta das paisagens e tudo mais, escolhemos passar alguns dias por aqui antes de ir para Ouro Preto. A gente vai passar alguns dias do carnaval lá, mas espera ainda conseguir curtir um pouco do clima da festa quando voltarmos para cidade, do dia 21 em diante.— afirmou Emin.

Admirando o relaxante por do sol no Arpoador, os amigos Tatiana e Diego celebravam o fim da primeira semana de férias no Rio. Na cidade desde o dia 8 de fevereiro, o espanhol afirma que até agora o que mais gostou foi o clima carioca.

— Até agora acho que o melhor de tudo é o tempo, nessa época do ano na Europa está muito frio. Lugar favorito na cidade, vou ter que dizer que é aqui, admirando essa vista. Estou animado para o carnaval, claro, mas a cidade tem muito a oferecer — afirmou o espanhol.

Do subúrbio carioca, a comissária de bordo Tatiana Silveira deixou o Méier a oito anos para se mudar para a Espanha. Hoje visitando a cidade natal, a comissária se prepara para o carnaval ao lado da nova amizade.

— Nós nos conhecemos no voo, vindo para o Rio e fizemos amizade. Vim visitar a família e curtir o carnaval na cidade também, torcer para o Salgueiro... — brincou.

Da Italia, a estudante Roberta Spinelli veio para uma passagem breve pelo Rio. Indo para São Paulo nos próximos dias, a italiana afirma ter gostado das praias, mesmo assutada com os tamanhos das ondas.

— As praias com certeza foram o que eu mais gostei. Adorei Ipanema, mas confesso que o tamanho das ondas assusta um pouco. Agora o plano e curtir u m pouco do carnaval aqui e em são paulo antes de voltar para casa — afirmou.

