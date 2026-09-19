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Conflito Capital saudita em alerta de ataque aéreo; incêndio perto do aeroporto Os moradores da capital saudita acordaram com duas fortes explosões durante a madrugada e o aeroporto registrou grandes perturbações durante a manhã

Fumaça e chamas eram observadas neste sábado (19) perto do aeroporto internacional de Riade, onde um alerta de ataque aéreo foi acionado pela primeira vez desde a retomada do conflito no Iêmen entre os houthis e o governo apoiado pela Arábia Saudita.

Os moradores da capital saudita acordaram com duas fortes explosões durante a madrugada e o aeroporto registrou grandes perturbações durante a manhã.

Correspondentes da AFP observaram que um depósito da petroleira estatal Aramco perto do aeroporto estava em chamas, enquanto equipes de bombeiros tentavam controlar o incêndio.

Pouco antes, moradores relataram à AFP que uma densa coluna de fumaça era visível nas proximidades do aeroporto.

Durante a manhã, o site especializado Flightradar24 informou que vários voos foram cancelados ou sofreram atrasos em Riade, mas durante a tarde o tráfego aéreo já havia retornado ao normal.

As autoridades sauditas não divulgaram nenhuma informação sobre as explosões e não responderam aos pedidos de comentários da AFP. Por sua vez, os houthis não reivindicaram nenhuma ação nas últimas horas.

"Aterrorizante"

A retomada do conflito no Iêmen provocou um aumento dos ataques contra a Arábia Saudita por parte dos houthis, combatentes pró-Irã que controlam grande parte do Iêmen.

Nesta semana, Riade acusou os houthis de um ataque contra Meca, a cidade sagrada do islã que recebe todos os anos milhões de peregrinos, mas o grupo pró-iraniano chamou a acusação de "mentira".

Até o momento, os ataques houthis foram direcionados, em sua maioria, contra instalações petrolíferas e bases militares no sul ou na costa do Mar Vermelho, sem atingir a capital.

"A região está sob uma ameaça aérea hostil", alertou uma mensagem enviada aos moradores de Riade em seus telefones pouco antes das 3h00 locais (21h00 de sexta-feira, no horário de Brasília), na qual eram orientados a permanecer em casa.

"Ouvi o alarme e, em seguida, minhas janelas tremeram", declarou à AFP um morador de 27 anos do norte da cidade. "Foi realmente muito assustador. Eu não esperava isso".

Outro morador descreveu o incidente como "aterrorizante". "Eu estava muito angustiado, especialmente porque, ao contrário de ocasiões anteriores, o sinal de fim do alerta não chegou imediatamente", explicou um morador do centro de Riade.

"Espiral de escalada"

A guerra no Iêmen começou em 2014, quando os houthis tomaram o controle da capital, Sanaa, e depois de outras regiões, o que desencadeou, em março de 2015, uma intervenção militar liderada pela Arábia Saudita.

Uma frágil trégua alcançada em 2022 entre as partes beligerantes foi rompida em julho, quando os combatentes pró-Irã desafiaram o controle de Riade sobre o espaço aéreo iemenita ao permitir o pouso de um avião iraniano.

Os houthis também anunciaram um bloqueio naval à Arábia Saudita e começaram a lançar ataques contra navios deste país que avançavam pelo Mar Vermelho.

Em uma ofensiva relâmpago, os houthis tomaram neste mês a costa do Mar Vermelho, o que representa o controle do crucial Estreito de Bab el-Mandeb.

A rota, que liga a Ásia e a Europa através do Canal de Suez, tornou-se estratégica para a Arábia Saudita desde que o Irã bloqueou o Estreito de Ormuz, do outro lado da península, no início da guerra regional.

O avanço gerou preocupação nos mercados internacionais, mas os houthis insistem que não existe nenhuma ameaça ao tráfego marítimo, exceto para a Arábia Saudita, principal exportador de petróleo do mundo.

Nas últimas horas, os confrontos entre os combatentes pró-Irã e as forças governamentais deixaram 48 mortos, 17 soldados do exército e 31 combatentes houthis, informaram à AFP fontes militares dos dois lados.

Para Anna Jacobs, do Arab Gulf States Institute em Washington, a Arábia Saudita e os houthis estão "presos em uma espiral de escalada".

Riade "vai reagir" aos ataques, mas sabe que "a única forma de acabar com esta situação passa pelas negociações".

Desde a retomada dos combates, a ONU calcula que mais de 112.000 pessoas foram obrigadas a deixar suas casas e quase 3.000 fugiram pelo mar em direção ao Djibouti, na outra margem do Estreito de Bab el-Mandeb.

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