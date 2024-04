A- A+

equador "Capitán Pico": líder de facção criminosa do Equador é recapturado três meses após fugir da prisão As autoridades prenderam Pico no início de janeiro sob a acusação de planejar o sequestro e assassinato de Salazar

Um líder criminoso acusado de organizar um plano que nunca foi realizado para assassinar a procuradora-geral do Equador, Diana Salazar, foi capturado três meses após fugir de uma prisão durante um violento ataque do narcotráfico, informaram autoridades.

"A @PoliciaEcuador, em coordenação com @FiscaliaEcuador, acabou de capturar #ColónPico em uma área de #PuertoQuito", uma pequena cidade ao noroeste da capital, afirmou o ministério do Interior através das redes sociais.

Conhecido como capitão Pico, ele é um dos líderes da quadrilha criminosa Los Lobos e escapou de uma prisão em Riobamba, no centro dos Andes, em 9 de janeiro, durante um intenso ataque do narcotráfico que deixou cerca de vinte mortos, após o presidente, Daniel Noboa, declarar estado de exceção, que durou até o início de abril.

As autoridades prenderam Pico no início de janeiro sob a acusação de planejar o sequestro e assassinato de Salazar, que nos últimos meses se mostrou inflexível com as gangues de traficantes de drogas e revelou a conexão desses grupos com políticos, juízes e entidades do Estado.

Antes de Pico, outro preso fugiu de uma prisão no porto de Guayaquil (sudoeste), Adolfo Macías, conhecido como 'Fito', líder máximo de outra organização criminosa temida, que estava preso desde 2011, cumprindo uma pena de 34 anos por crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e assassinato.

