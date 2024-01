A- A+

MARINHA Capitania de Portos de Pernambuco realiza cerimônia de passagem de comando O Capitão de Mar e Guerra, Carlos Frederico Tojal do Vale assumiu a função, em cerimônia que contou com a presença da vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause

A Capitania dos Portos de Pernambuco (CPPE) realizou a transmissão de cargo de Capitão dos Portos. A função passou para o Capitão de Mar e Guerra, Carlos Frederico Tojal do Vale. Já o Capitão de Mar e Guerra Frederico Medeiros Vasconcelos de Albuquerque, que ocupava a posição, foi exonerado.

A solenidade contou com a presença da vice-governadora do Estado de Pernambuco, Priscila Krause, além de outras autoridades locais. A cerimônia foi presidida pelo Comandante do 3° Distrito Naval, o Vice-Almirante Alexander Reis Leite.

Natural do Rio de Janeiro, o novo Capitão dos Portos de Pernambuco ingressou na Marinha do Brasil em 1994, e foi nomeado ao posto de Segundo-Tenente em 2001. Ele possui o Curso de Estado-Maior para Oficiais Superiores.

Como comissões principais, Carlos Frederico comandou o Navio-Patrulha Benevente, no período de 2014 a 2015, e foi Encarregado da Seção de Operações do Comando do 5° Distrito Naval - jurisdição dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina -, de 2020 até 2021. Ele também ficou à frente do Grupamento de Patrulha Naval Sul-Sudeste (ComGptPatNavSSE), em Santos-SP, no período de 2021 até 2023.

O Capitão dos Portos exonerado na última terça-feira (9), Capitão de Mar e Guerra Frederico Medeiros Vasconcelos de Albuquerque, foi transferido para Escola de Guerra Naval, no Rio de Janeiro, com o intuito de realizar o Curso de Política e Estratégia Marítima.

