Capitão de cargueiro que colidiu no mar do Norte se declara inocente de homicídio culposo

O capitão do cargueiro que em março colidiu contra um petroleiro no mar do Norte, em frente ao litoral inglês, provocando a morte de um tripulante, se declarou inocente de "homicídio culposo por negligência grave" nesta sexta-feira (30) em Londres.

O cidadão russo Vladimir Motin, de 59 anos, compareceu ao Tribunal Penal Central da Inglaterra e Gales, conhecido como Old Bailey, em Londres, após o acidente de 10 de março, onde o porta-contêineres 'Solong' colidiu com o petroleiro 'Stena Immaculate', ancorado a 20 quilômetros do litoral do nordeste da Inglaterra, perto de Hull.



Motin, assistido por um intérprete de russo, confirmou sua identidade antes de indicar que se declarava inocente.

Após seu breve comparecimento, uma nova audiência foi marcada para 10 de setembro, antes de um julgamento previsto para 12 de janeiro de 2026.

A colisão entre o 'Solong', cujo capitão era Motin, com bandeira portuguesa e propriedade da companhia alemã Ernst Russ, e o 'Stena Immaculate', fretado pelos Estados Unidos e que pertencia à empresa sueca 'Stena Bulk', provocou explosões e enormes incêndios em frente ao litoral oriental da Inglaterra.

O incidente gerou temores de um desastre ecológico devido ao fato de o petroleiro transportar combustível para aviões do Exército americano.

