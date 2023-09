Capitão de cruzeiro é condenado a cinco anos e meio de prisão por naufrágio na Hungria

Um tribunal húngaro condenou a cinco anos e meio de prisão, nesta terça-feira (26), o capitão de um navio de cruzeiro fluvial envolvido em uma colisão no Danúbio, em maio de 2019, que causou a morte de 26 turistas coreanos e de dois tripulantes.

O capitão Yuri Chaplinski, um ucraniano de 68 anos, declarou-se culpado perante o tribunal de Budapeste.

O acidente ocorreu quando o "Viking Sigyn", da empresa Viking Cruises, colidiu com o "Sirena", uma pequena embarcação turística que transportava 33 turistas coreanos e dois tripulantes húngaros, que afundou em poucos minutos.

"Não consigo dormir à noite. As lembranças dessa tragédia horrível não me abandonam por um minuto e vão me assombrar pelo resto da vida", lamentou Chaplinski, antes do anúncio da decisão.