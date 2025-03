A- A+

NAVIO Capitão do cargueiro detido após colisão no Mar do Norte é russo A colisão de segunda-feira (10), na qual o cargueiro 'Solong' colidiu com o petroleiro 'Stena Immaculate', e gerou temores de um desastre ecológico na região

O capitão do cargueiro detido na terça-feira após colidir um dia antes com um petroleiro no Mar do Norte é de nacionalidade russa, informou nesta quarta-feira (12) a empresa proprietária do navio.

"Confirmamos que o capitão é de nacionalidade russa. O restante da tripulação é composto por cidadãos russos e filipinos", afirmou a empresa alemã Ernst Russ, em um comunicado.



O homem de 59 anos permanece detido, suspeito de homicídio culposo por negligência grave, depois que as autoridades britânicas passaram a investigar a possível morte de um tripulante do cargueiro, desaparecido no incidente.

A colisão de segunda-feira, na qual o cargueiro 'Solong', que navega com bandeira portuguesa, colidiu com o petroleiro 'Stena Immaculate', um navio com bandeira dos Estados Unidos e que pertence a uma empresa sueca, gerou temores de um desastre ecológico na região.

"Parece ter se evitado um desastre ambiental por pouco", afirmou o Greenpeace nesta quarta-feira a respeito da colisão na qual um tanque de querosene se rompeu no petroleiro.

Por sua vez, Virginia McVea, diretora-geral da Agência de Assuntos Marítimos e da Guarda Costeira do Reino Unido, confirmou que "até agora não houve relatos de contaminação".



"Incidente pouco comum"

Abdul Khalique, chefe do Centro Marítimo da Universidade John Moores de Liverpool, disse à AFP que a colisão entre um barco ancorado e outro em rota é um "incidente incomum".

"Ainda não se sabe por que o 'Solong' não conseguiu tomar medidas para evitar a colisão. As razões completas desse incidente só serão conhecidas depois da investigação", disse Khalique.

O choque aconteceu no início da segunda-feira, quando o petroleiro se encontrava ancorado a 20 quilômetros do porto de Hull, no nordeste da Inglaterra, o que provocou um incêndio nas duas embarcações.

Após o incidente, 36 tripulantes das duas embarcações foram resgatados ilesos, 23 do petroleiro e 13 do cargueiro, porém um marinheiro do 'Solong' está desaparecido.

"Nossa hipótese é que, infelizmente, o marinheiro tenha falecido", disse na terça-feira o secretário de Estado para Transportes Marítimos, Mike Kane, no Parlamento, em referência ao tripulante desaparecido do "Solong".

Kane acrescentou que "da maneira como as coisas estão, não foram observados sinais de poluição neste momento. Mas o alerta prossegue no local".



Controle do cargueiro na Irlanda

Segundo o jornal britânico Daily Telegraph, o cargueiro 'Solong', causador do acidente ao se chocar com o petroleiro 'Stena Immaculate', ancorado no litoral do nordeste da Inglaterra, não passou por alguns controles de segurança de rotina na Irlanda no ano passado.

Aquela revisão, quando o barco esteve na Irlanda em julho de 2024, havia mostrado que a bússola de emergência do cargueiro estava com defeito, segundo o jornal, que cita como fonte as autoridades desse país.

Outros problemas denunciados pelas autoridades irlandesas foram os alarmes "inadequados", os botes salva-vidas "em mau estado de manutenção" e as portas corta-fogo "fora de conformidade".

No entanto, o cargueiro conseguiu continuar sua viagem depois dessa vistoria.

O petroleiro, fretado pelo Exército americano, transportava combustível para aviões.

Embora o fogo no petroleiro "tenha diminuído em grande medida sem chamas visíveis" na terça à noite, segundo a Crowley, a empresa americana de transporte marítimo que operava o barco, o volume de combustível para aviões que caiu no mar seguia sendo "incerto".

"As análises iniciais mostram que o impacto foi limitado devido à exposição ao fogo e à evaporação do combustível JetA1", segundo a Crowley.

