Capivara é agredida no Rio; oito pessoas são presas

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A capivara atacada na madrugada deste sábado (21) na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, passa bem após receber tratamento, mas ainda corre risco, afirmou o veterinário do Centro de Recuperação de Animais Silvestres (Cras) da Estácio Vargem Pequena, Jeferson Pires. Segundo ele, o animal chegou ao centro com traumatismo craniano.



Seis homens foram presos e dois menores apreendidos pela 37ª DP, no Guarabu. O ataque foi registrado por câmeras de segurança. "Apesar do estado grave, ela estava reativa [quando chegou ao centro] então precisou ser sedada. Percebemos que a capivara estava com traumatismo crâniano, vários edemas na cabeça, e sangramento nasal, o que já era esperado pelo vídeo", explicou o veterinário.

Na manhã deste domingo (22), o quadro havia melhorado. "Está de pé, mais alerta, mais responsiva, reagindo à aproximação", afirmou o veterinário. Ainda assim, ele ressaltou que o animal não está fora de risco. "A gente sabe que ainda tem risco de evoluir de maneira negativa, mas pelo menos agora pela madrugada teve uma ótima evolução".



Entenda o caso

A ação policial que prendeu os suspeitos aconteceu logo após relatos de uma moradora, quando as equipes da unidade iniciaram a investigação, que resultou na detenção dos envolvidos em flagrante, informou a polícia. A 37ª DP segue com as investigações para mais esclarecimentos sobre o caso.

Os maiores responderão pelos crimes de maus-tratos, associação criminosa e corrupção de menores. Já os adolescentes responderão por atos infracionais análogos aos crimes de maus-tratos e associação criminosa. O delegado Felipe Santoro destacou:

“Trata-se de um crime brutal, que choca a sociedade. Verificamos que o animal estava no local sem oferecer qualquer risco a terceiros, e ainda assim foi deliberadamente atacado. Os envolvidos aguardaram a presença do animal para praticar a agressão até a morte. Eram oito pessoas contra um animal completamente indefeso. É um ato de extrema crueldade contra um ser que não representava ameaça alguma, encontrando-se acuado e vulnerável.”



O que aconteceu com a capivara no Rio?

O animal estava caminhando na rua por volta de 1h19, quando o grupo de agressores surgiu logo atrás carregando os barras de ferro e/ou madeira, disse a polícia. A ação foi capturada por câmeras de segurança. O sistema Civitas, programa de videomonitoramento e inteligência da prefeitura do R o, também ajuda na recuperação e análise das imagens. Nelas, é possível ver que a capivara tentou fugir, mas foi perseguida, cercada e atacada pelos homens.

Depois, o animal ainda corre por alguns metros, mas cai após ser agredido várias vezes. Quando a capivara desaba, os criminosos fogem do local. De acordo com o portal de notícias G1, moradores contaram que o animal ficou gravemente ferido após ser atacado.

"Nas imagens, assistimos a uma covardia terrível contra o pobre animal. Eles batem, agridem. É um ódio incontrolável contra o animal, contra a vida, a natureza, que precisa ser denunciado, investigado e punido", lamentou o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, vereador Vitor Hugo (MDB).

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