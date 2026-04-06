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CRIME Capivara é morta a pauladas em via do bairro de Boa Viagem, no Recife Ação, na madrugada desta segunda-feira (6), foi registrada por câmeras de segurança

Uma capivara foi morta a pauladas por um homem, ainda não identificado, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (6).

O ato criminoso, segundo informações extraoficiais, aconteceu na Rua Professor Augusto Lins e Silva e foi registrado por câmeras de segurança de um prédio.

As imagens registraram, à 1h10 da madrugada, um homem de bermuda azul, sem camisa e descalço, encurralando o animal entre os carros estacionados na via. Em seguida, o suspeito passa a agredir a capivara com chutes e golpes desferidos com um objeto semelhante a um cabo de vassoura.

Pela manhã, os moradores da área encontraram, entre os carros, o corpo do animal completamente marcado e sem vida.

Embora nenhuma outra pessoa apareça nas imagens além do agressor, é possível ouvir gritos de pessoas xingando o infrator, condenando sua atitude e ameaçando chamar a polícia. Após as ameaças, o suspeito corre e some do local.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) emitiu uma nota informando que a Delegacia de Polícia do Meio Ambiente (Depoma) foi acionada e iniciou as diligências necessárias.

Além disso, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) informou, em nota, que enviou uma equipe pela manhã e já retirou o corpo do animal do local.

Confira, abaixo, a nota divulgada pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH):

“Com relação à capivara morta em Boa Viagem, a Agência CPRH faz alguns esclarecimentos e recomendações para uma convivência saudável com o animal: é preciso ter cuidado, atenção e manter distância das capivaras. Elas não são animais de estimação, são silvestres e podem atacar, numa atitude de defesa, caso sintam-se ameaçadas. E quando estão com filhotes, o cuidado deve ser redobrado, pois o risco de ataque é maior. Encontrando o animal em parques ou outros espaços públicos, o indicado é admirar a distância, nunca chegar muito perto.

Não é aconselhável alimentar, fazer carinho, nem interagir com elas. A proximidade com a espécie pode trazer alguns problemas como a contaminação por doenças, entre elas, a febre maculosa, transmitida por parasita costumeiro nesses animais. Também não é certo dar comida para não interferir em seus hábitos alimentares. As capivaras contribuem na manutenção de áreas alagadas e no controle do crescimento da vegetação aquática, ou seja, elas são importantes para o ecossistema.”

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