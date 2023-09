A- A+

Recife Capivara é vista tomando banho de mar na praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife Animal estava se banhando perto do quiosque 14 e foi flagrado por uma turma de beach tennis, por volta das 6h

Uma capivara foi vista no mar da praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, nessa terça-feira (5). A presença do roedor chamou a atenção de frequentadores da orla.

O animal estava se banhando perto do quiosque 14, nas imediações da rua Benvinda de Farias, e foi flagrado por uma turma de beach tennis, por volta das 6h.

Segundo o educador físico Rogério Freire, que promove as aulas no local, ao avistar a capivara, o grupo de seis alunos achava que se tratava de uma foca e se aproximou para verificar.

"A gente parou a aula e meu assistente foi fazer a filmagem, foi quando a gente identificou que era uma capivara, o que não é comum. Foi a sensação", afirmou Rogério, informando que todos queriam admirar o animal e que precisou repor a aula por conta do ocorrido.

Nas imagens, a capivara aparece pulando na água e embaixo das ondas. A cena também chamou a atenção de outros frequentadores da área que acompanharam o banho.

"Tentamos entrar em contato com o Ibama e com os órgãos responsáveis para fazer o recolhimento dela, mas ninguém apareceu por lá", afirmou o educador físico, que disse também ter acionado a Polícia Militar.

Após o banho, o animal foi em direção a uma área de vegetação, sentido bairro do Pina, sumindo da visão do grupo de beach tennis. Rogério acredita que o animal tenha chegado ao local pela Via Mangue, na Zona Sul.

"Eu moro perto e sei que lá tem um grupo de capivaras. Elas se deslocam pelo esgoto. Ficamos com medo que pessoas maldosas pegassem ela e dessem destino", relatou Rogério.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a PM para saber se a corporação esteve na área, mas ainda não recebeu resposta.

