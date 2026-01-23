A- A+

Uma capivara na pista do Aeroporto Internacional do Recife, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da capital pernambucana, atrapalhou o pouso de dois aviões, na noite dessa quinta-feira (22).

A Aena Brasil, empresa responsável pela administração do terminal aéreo, informou por meio de nota que o animal foi avistado por um colaborador nas imediações da pista.

Prontamente, a capivara foi retirada em segurança, e a pista de pouso e decolagens passou por inspeção, "sendo logo liberada".

Foi durante esse período, entre 21h14 e 21h25, que duas aeronaves precisaram arremeter - subir novamente ao ar para interromper o pouso.

"Todas as operações ocorreram em segurança", completou a Aena Brasil.

A presença de animais em pistas de pouso e decolagem pode causar um grave risco de colisão. Casos do tipo chamam atenção pois podem causar danos às aeronaves, acidentes ou prejudicar voos.

