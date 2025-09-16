Ter, 16 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça16/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Brasil

Capivaras nadam entre peixes no MS, e imagens chamam atenção; assista ao vídeo

O registro foi divulgado pelo Rio da Prata Recanto Ecológico, em comemoração ao Dia da Capivara, celebrado em 14 de setembro

Reportar Erro
Capivaras não apresentam ameaças para os peixes, então são bem recepcionadas entre cardumesCapivaras não apresentam ameaças para os peixes, então são bem recepcionadas entre cardumes - Foto: Rio da Prata Bonito/Reprodução

No Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste do Brasil, capivaras foram flagradas dando um mergulho com peixes. Apesar de serem animais terrestres, as capivaras têm excelentes habilidades debaixo d'água, e parte da sua dieta é composta por plantas aquáticas. 

A situação, pouco comum aos olhos humanos, ganhou as redes sociais e chegou às pessoas graças aos olhos atentos do fotógrafo Vinícius Oliveira. 

Leia também

• Com ecobarreira e mutirão, Jaboatão realiza semana de alerta sobre poluição de rios e praias

• Pesquisa do IBGE vai medir impacto das enchentes no Rio Grande do Sul

O registro foi divulgado pelo Rio da Prata Recanto Ecológico (@riodapratarecantoecologico), em comemoração ao Dia da Capivara, celebrado em 14 de setembro. 

"Nada melhor do que celebrar com esse flagrante especial: duas capivaras nadando tranquilamente pelas águas cristalinas do Rio da Prata, em Jardim (MS)", diz o post compartilhado no domingo (14). 

As capivaras são roedores herbívoros, com a alimentação composta por gramíneas, folhas, frutos e até plantas aquáticas. Por não apresentarem uma ameaça, elas convivem bem com peixes em habitats aquáticos. A prática de nadar com um cardume, como registrado no vídeo, não é incomum. 

Confira o vídeo:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Rio da Prata Bonito/Jardim MS (@riodapratarecantoecologico)

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter