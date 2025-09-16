A- A+

Brasil Capivaras nadam entre peixes no MS, e imagens chamam atenção; assista ao vídeo O registro foi divulgado pelo Rio da Prata Recanto Ecológico, em comemoração ao Dia da Capivara, celebrado em 14 de setembro

No Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste do Brasil, capivaras foram flagradas dando um mergulho com peixes. Apesar de serem animais terrestres, as capivaras têm excelentes habilidades debaixo d'água, e parte da sua dieta é composta por plantas aquáticas.

A situação, pouco comum aos olhos humanos, ganhou as redes sociais e chegou às pessoas graças aos olhos atentos do fotógrafo Vinícius Oliveira.

O registro foi divulgado pelo Rio da Prata Recanto Ecológico (@riodapratarecantoecologico), em comemoração ao Dia da Capivara, celebrado em 14 de setembro.

"Nada melhor do que celebrar com esse flagrante especial: duas capivaras nadando tranquilamente pelas águas cristalinas do Rio da Prata, em Jardim (MS)", diz o post compartilhado no domingo (14).

As capivaras são roedores herbívoros, com a alimentação composta por gramíneas, folhas, frutos e até plantas aquáticas. Por não apresentarem uma ameaça, elas convivem bem com peixes em habitats aquáticos. A prática de nadar com um cardume, como registrado no vídeo, não é incomum.

Confira o vídeo:

